Golf: Tiger Woods, blessé, abandonne au Masters

Tiger Woods a abandonné dimanche au Masters de golf à Augusta (Géorgie) "à cause d'une blessure", ont déclaré les organisateurs.

L'Américain, âgé de 47 ans, n'a pas pris le départ dimanche alors qu'il n'avait pu jouer que sept trous du troisième tour la veille, la compétition ayant pris du retard en raison des intempéries.

Le quintuple vainqueur du Masters aurait donc dû jouer 29 trous dimanche pour terminer le tournoi, alors qu'il n'avait plus aucune chance de bien figurer, étant à 22 coups du leader, son compatriote Brooks Koepka, au moment de son abandon.

Woods avait eu du mal à passer le cut samedi matin, dans des conditions humides et froides. On l'avait vu boiter à certains moments. Il a toutefois battu un record à cette occasion en étant le troisième à passer le cut pour la 23e fois d'affilée au Masters, comme Fred Couples et Gary Player.

Il avait ensuite complètement manqué son départ du troisième tour, finissant la journée à 9 au-dessus du par et en dernière position des joueurs toujours en lice.

L'homme aux 15 tournois du Grand Chelem, vainqueur au Masters pour la dernière fois en 2019, avait eu un terrible accident de voiture en février 2021 en Californie, dont il était sorti avec de multiples fractures à la jambe droite.

Il avait fait l'an passé un retour inespéré sur les greens au Masters et, malgré la douleur, avait serré les dents pour aller au bout des 72 trous.