Golf: Tiger Woods rejoindra le Hall of Fame en 2021

La superstar américaine Tiger Woods, vainqueur de 15 tournois du Grand Chelem, sera intronisée au World Golf Hall of Fame dans la promotion 2021, a indiqué mercredi le comité à la tête de l'institution.

Selon le comité basé à Saint-Augustine en Floride, Woods a été informé de sa nomination dans la catégorie des compétiteurs masculins par un simple appel téléphonique du commissaire du PGA Tour, Jay Monahan.

"Je suis à la fois honoré et humble d'être intronisé au World Golf Hall of Fame", a déclaré Woods dans un communiqué. "L'année dernière a été un voyage incroyable et le soutien que j'ai reçu de ma famille, de mes amis et de mes fans a été extraordinaire. Cette récompense est la reconnaissance ultime qu'il ne faut jamais abandonner mais toujours continuer à se battre".

Woods, 44 ans, faisait partie des 10 finalistes nommés en mars comme candidats à la consécration en 2021. Parmi ses 93 victoires lors de tournois internationaux, on compte notamment un record de 82 titres au PGA Tour américain.

Il a remporté son 15e titre majeur au Masters en avril dernier, mettant ainsi fin à 11 ans de disette après avoir subi des blessures suffisemment graves pour mettre sa carrière en péril.

Le natif de Cypress, en Californie, a complété en 2000-2001 le "Tiger Slam" en devenant le premier golfeur depuis Bobby Jones dans les années 1920-30 à détenir les quatre titres de champion majeur en même temps.

"Tiger a fait plus pour le golf que quiconque ne l'aurait jamais cru possible, et ses exploits historiques sur le parcours ne sont qu'un aspect de son impact", a déclaré Monahan, qualifiant l'empreinte de Woods sur le sport "d'incommensurable".

La promotion 2021 a été choisie par le comité de sélection du Hall of Fame, un jury de 20 membres co-présidé par Beth Daniel, Nick Price, Annika Sorenstam et Curtis Strange. D'autres golfeurs intronisés en 2021 seront annoncés dans les prochains jours.