Golf: Tiger Woods taclé par son ancien entraîneur dans la tourmente

Tiger Woods a été critiqué mardi par son ancien entraîneur Hank Haney, dans la tourmente à cause de propos à caractères raciste et sexiste sur les joueuses sud-coréennes du circuit féminin de golf (LPGA).

"Incroyable comment Tiger Woods est devenu une autorité morales sur les questions liées aux femmes", a écrit Haney sur son compte Twitter, en référence aux infidélités et au divorce très médiatisé en 2009 de l'ancien N.1 mondial.

"J'ai travaillé pendant six belles années avec Tiger et pas une seule fois il ne m'a entendu tenir des propos sexistes et racistes", a-t-il poursuivi.

"En plus d'être vainqueur de quinze titres du Grand Chelem, il sait maintenant lire dans les pensées des gens?", s'est interrogé Haney.

Ce tweet fait suite à la réaction de Woods qui avait salué le week-end dernier la mise à pied d'Haney par la radio qui l'employait après sa sortie sur les joueuses sud-coréennes.

"On ne peut aborder la vie comme ça", avait regretté Woods.

Haney est dans la tourmente depuis qu'il a pronostiqué la semaine dernière la victoire d'une joueuse sud-coréenne dans l'US Open 2019, sans être capable de citer un nom.

"Je ne pourrais pas vous donner le nom de six Sud-Coréennes sur le circuit LPGA. Enfin si, je pourrais, je dirais qu'elles s'appellent Lee. Je ne connais pas leurs prénoms, mais je suis sûr d'avoir donné le bon nom", avait-il déclaré sur la radio qui l'emploie.

Il avait ensuite présenté ses excuses.

Mais au lendemain du sacre de la Sud-Coréenne Lee Jeong-eun dimanche à l'US Open, Haney avait rappelé qu'il avait vu juste.

"Félicitions à Jeongeun Lee pour sa belle victoire dans l'US Open, qui est le meilleur pronostiqueur?", avait-il tweeté.

"Mon pronostic était basé sur des statistiques et des faits. Si on me reposait la même question, je ferais la même réponse, mais en choisissant mieux mes mots", avait-il ajouté.