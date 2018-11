Golf: Wallace rend une carte de 65 et passe en tête à Dubaï

L'Anglais Matt Wallace a pris la tête du DP World Tour Championship en rendant une carte de 65 vendredi à Dubaï, lors du 2e tour de ce dernier tournoi de la saison sur le circuit européen (EPGA).

Wallace, qui a déjà remporté trois tournois cette saison, n'a fait aucun bogey et a juste raté un putt facile sur le 18. Son compatriote Jordan Smith et l'Espagnol Adrian Otageui, en tête jeudi soir, ont encore rendu une carte identique: 68, soit un coup de plus qu'un autre Anglais, Danny Willett, le vainqueur du Masters 2016, auteur d'un deuxième 67 d'affilée.

Le premier Américain est Patrick Reed, auteur d'un excellent 66 synonyme de cinquième place solitaire, à deux coups seulement de l'intouchable Wallace, mais juste devant Tommy Fleetwood, vainqueur du circuit européen en 2017, et Rory McIlroy, deux des héros de la dernière Ryder Cup en France.

Dans la bataille pour la place de N.1 européen, Fleetwood peut encore rêver de conserver son titre car son rival et ami italien, Francesco Molinari, a plongé au 27e rang à la suite d'un décevant 73 vendredi. Mais l'Anglais doit gagner dimanche pour empêcher Molinari de remporter la "Race To Dubai".

Classement après le 2e tour (par 72):

1. Matt Wallace (ENG) 133 (68-65)

2. Danny Willett (ENG) 134 (67-67)

. Jordan Smith (ENG) 134 (66-68)

. Adrian Otaegui (ESP) 134 (66-68)

5. Patrick Reed (USA) 135 (69-66)

6. Rory McIlroy (NIR) 136 (69-67)

. Tommy Fleetwood (ENG) 136 (69-67)

. Dean Burmester (RSA) 136 (71-65)

. Kiradech Aphibarnrat (THA) 136 (70-66)

10. Alexander Björk (SWE) 137 (72-65)

. Henrik Stenson (SWE) 137 (71-66)

. Jon Rahm (ESP) 137 (67-70)

13. Rafael Cabrera-Bello (ESP) 138 (69-69)

. Andrea Pavan (ITA) 138 (69-69)

. Tom Lewis (ENG) 138 (69-69)

. Thomas Pieters (BEL) 138 (68-70)

17. Sergio Garcia (ESP) 139 (71-68)

. Lee Westwood (ENG) 139 (70-69)

. Andy Sullivan (ENG) 139 (72-67)

20. Alexander Noren (SWE) 140 (69-71)

...

27. Francesco Molinari (ITA) 141 (68-73)