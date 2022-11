Golf: Woods ne participera pas au Hero World Challenge

Tiger Woods a annoncé lundi sur Twitter qu'il ne participerait pas, cette semaine, au Hero World Challenge aux Bahamas, en raison d'une blessure au pied droit.

Ce tournoi devait marquer le retour à la compétition de Woods, vainqueur de 15 Majeurs pendant sa carrière, et qui n'a pas pas pris part à un tournoi depuis le British Open en juillet à St Andrews (Ecosse).

"Lors de la préparation de l'entraînement pour le Hero World Challenge, j'ai développé une fasciite plantaire dans mon pied droit, ce qui rend la marche difficile", a déclaré Woods sur les réseaux sociaux.

Le champion a dit vouloir se concentrer sur ce tournoi, auquel participent une vingtaine de joueurs parmi les mieux classés, et dont il est l'organisateur.

Les profits du Hero World Challenge, qui se déroulera du 1er au 4 décembre sur le parcours d'Albany à New Providence, dans les îles Bahamas, sont versés à la Tiger Woods Foundation.

"Après avoir consulté mes médecins et mes entraîneurs, j'ai décidé de me retirer cette semaine et de me concentrer sur mes fonctions d'hôte. J'ai toujours l'intention de participer au Match et au PNC Championship", a-t-il précisé.

The Match est une exhibition sur 12 trous, auquel participeront le 10 décembre le numéro un mondial Rory McIlroy, l'Américain Jordan Spieth, détenteur de trois titres majeurs, et Justin Thomas.

Le PNC Championship d'Orlando est une épreuve "en famille" où Woods avait fait son grand retour l'an dernier à la même époque, pour jouer avec son fils Charlie.

Woods n'a participé qu'à trois tournois professionnels cette année, tous majeurs, après s'être remis de son grave accident de voiture près de Los Angeles, en février 2021, au cours duquel le golfeur avait subi de multiples fractures à une jambe.

Il a pris la 47e place du dernier Masters, à Augusta, puis a abandonné au PGA Championship, après trois tours sur quatre, mais n'a pas réussi à passer le cut au British Open, en juillet, et plus personne ne l'a vu en compétition depuis.