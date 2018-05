Golf: Woods revient aprÃ¨s une pause de quatre semaines

L'ancien N.1 mondial de golf Tiger Woods fait son retour après quatre semaines de pause lors du Wells Fargo Championship à partir de jeudi sur le parcours de Quail Hollow à Charlotte (Caroline du Nord).

Woods qui tente à 42 ans de revenir au plus haut niveau après trois saisons désastreuses et quatre opérations du dos entre 2014 et 2017, reste sur une 32e place lors du Masters d'Augusta, sa première épreuve du Grand Chelem depuis 2015.

"J'ai jeté mes clubs dans un coin pendant dix ans, j'ai coupé avec le golf", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse.

"Je n'ai pas touché un club, je n'ai pas frappé une balle. J'ai recommencé à faire de la +muscu+ pour bosser sur ma puissance et sur ma vitesse", a poursuivi le joueur aux 14 titres du Grand Chelem.

"Je me sens bien, cela faisait du bien de couper, de réfléchir, d'analyser et de voir comme je pourrais gagner à nouveau sur le circuit", a ajouté le "Tigre", dont le 79e et dernier titre remonte à août 2013.

Woods s'est imposé une fois, en 2007, sur le parcours de Quail Hollow lorsque l'épreuve s'appelait le Wachowia Championship, mais n'y a plus franchi le cut depuis sa 4e place en 2009.

"Ce parcours est encore plus difficile qu'avant, c'est plus long et plus difficile (...). Il faut garder le balle sur les fairways", a prévenu Woods, désormais 93e mondial.

L'Américain, qui reste le joueur de golf le plus célèbre de la planète, est confiant et savoure sa renaissance, confirmée par ses 2e et 5e places respectivement dans le Valspar Championship et le Arnold Palmer Invitational.

"Pendant longtemps, j'ai cru que je ne pourrais pas jouer au golf, mon but était juste de marcher sans avoir mal et maintenant, j'affronte tous ces grands joueurs", a-t-il rappelé.

"Je n'avais plus autant de puissance et de vitesse lors des quatre-cinq dernières années, je ne m'en étais pas rendu compte jusque là. Je retrouve la vitesse et la puissance de mes vingt ans", a prévenu Woods qui utilisera cette semaine de nouveaux fers de la marque TaylorMade.

Il sera opposé notamment au Nord-Irlandais Rory McIlroy, 7e mondial, et à son compatriote Justin Thomas, 2e au classement mondial.