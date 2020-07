Gouvernement Castex: Royal affirme avoir été "contactée"

L'ex-ministre socialiste Ségolène Royal a affirmé dimanche avoir été contactée par "un proche" d'Emmanuel Macron pour entrer au gouvernement de Jean Castex, et a jugé que cela n'aurait de "sens" que si elle pouvait mener une politique "plus sociale, plus écologiste, plus démocratique".

Une source proche du chef de l'Etat a elle affirmé à l'AFP que l'ancienne ministre n'avait "jamais été appelée".

"J'ai été appelée, par un proche du président, (...) hier (samedi)", a-t-elle déclaré sur BFMTV.

Qu'a-t-elle répondu? "Je suis dans le respect des institutions, j'ai été très aimable, très respectueuse, nous sommes face à une très grave crise économique, on sait qui je suis, ce que j'ai dit sur ce qui se passe aujourd'hui en France depuis trois ans, on connaît mes convictions", a-t-elle expliqué.

Ainsi "j'ai dit, si c'est pour mener une politique plus sociale, plus écologiste, plus démocratique, faites-moi une proposition. Et nous en sommes là".

"Si je peux être utile à mon pays pourquoi pas, mais (...) ça n'a de sens que si c'est pour avoir les moyens pour mener une politique plus sociale, plus écologiste et plus démocratique", a insisté l'ancienne candidate à la présidence de la République, en soulignant ne pas vouloir "trahir (ses) engagements".

Après la vague verte dans les grandes villes aux municipales, Jean Castex, issu des Républicains, est-il l'homme de la situation ? "Il faut lui laisser le temps, juger sur les actes", a-t-elle encore estimé.

Interrogée par ailleurs sur la volonté du nouveau Premier ministre de régler "à court terme" le dossier des retraites, Mme Royal a demandé s'il y avait "encore urgence à aller faire de la provocation" sur cette réforme, si l'on pouvait "se permettre de lever des malentendus et des révoltes" et si "les partenaires sociaux ont le temps de s'occuper de ça alors qu'il y a des plans sociaux annoncés sur tous les territoires".

"Les responsables politiques ont horreur de dire qu'ils se sont trompés", a-t-elle déploré.

Emmanuel Macron et son Premier ministre Jean Castex poursuivent dimanche leurs consultations avec "l'objectif de former un nouveau gouvernement pour lundi dans la journée", a annoncé l'Elysée.