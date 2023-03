GP d'Arabie saoudite de F1: journée contrastée pour Red Bull

Journée contrastée pour Red Bull: la pole position décrochée par le Mexicain Sergio Pérez a été ternie par le problème de transmission subi par Max Verstappen, qui partira seulement 15e dimanche lors du Grand prix d'Arabie saoudite, deuxième manche du Championnat du monde de Formule 1.

Le double champion du monde en titre, qui avait dominé les trois séances d'essais libres et la première partie des qualifications (Q1), a soudainement perdu sa puissance lors d'une accélération durant la Q2 et a déclaré en anglais dans sa radio "problème moteur".

Il est ensuite rentré au stand péniblement et a quitté son baquet le visage fermé mais sans pour autant paraître inquiet. Son écurie a indiqué sur Twitter que la voiture avait eu un "problème de transmission".

Le Néerlandais, vainqueur haut la main du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn il y a deux semaines devant Pérez, devra effectuer une grosse remontée pour réaliser le doublé sur le circuit urbain de Jeddah, où il s'était imposé il y a un an.

Ce tracé ultra rapide réussit en tout cas très bien à son coéquipier. En effet, Pérez avait déjà obtenu ici même la seule pole position de sa carrière la saison dernière. Dimanche soir, il tentera de faire mieux que sa quatrième place obtenue en 2022.

Malgré le problème de Verstappen, l'écurie Red Bull a encore montré en Arabie saoudite que sa monoplace était bien plus rapide que ses concurrents et qu'il serait probablement très difficile de lutter avec elle pour les titres des pilotes et des constructeurs.

- Ferrari limite la casse -

Le Mexicain devra toutefois se méfier des Aston Martin, qui ont confirmé les promesses entrevues à Bahreïn, où Fernando Alonso avait terminé troisième. Le vétéran espagnol (41 ans), arrivé cet hiver dans l'écurie britannique en provenance d'Alpine, partira également en première ligne, tandis que son coéquipier canadien débutera en cinquième position.

"La voiture est performante. Je ne pense pas que l'on puisse concurrencer les Red Bull, mais ce n'est pas notre but. L'important pour nous est de marquer des points pour le championnats du monde des constructeurs", a toutefois relativisé le +Taureau des Asturies".

Déjà sous pression après une performance médiocre à Bahreïn, Ferrari, qui était pourtant en difficulté lors des essais libres, a limité la casse en qualifications puisque l'Espagnol Carlos Sainz s'élancera en deuxième ligne après avoir décroché in extremis le cinquième temps.

Son coéquipier monégasque Charles Leclerc a en effet réalisé le deuxième meilleur temps de la Q3 à 155/1000e de Pérez, mais il a écopé de dix places de pénalité sur la grille de départ après le remplacement d'un composant électronique à la suite du Grand Prix inaugural lors duquel il avait été contraint à l'abandon. Il partira donc seulement en 12e position dimanche, trois rangs devant Verstappen, dont il pourrait freiner la remontée.

- Alpine a le sourire -

Le Britannique George Russell (Mercedes) sera troisième sur la grille, intercalé entre Alonso et Sainz. Il a encore devancé son coéquipier et compatriote Lewis Hamilton. Après les qualifications, on pouvait lire la déception sur le visage du septuple champion du monde britannique, qui démarrera en septième position, derrière le Français Esteban Ocon.

"J'ai été un peu en difficulté aujourd'hui, On a eu du mal à aller chercher de la vitesse. Je ne me sens pas vraiment connecté avec la voiture pour le moment. On va travailler là-dessus pour améliorer notre confiance lors des prochaines courses", a déclaré Hamilton.

Alpine peut en revanche avoir le sourire après avoir réussi à qualifier ses deux monoplaces en Q3 puisque Pierre Gasly s'élancera du neuvième rang sur la grille. Dimanche, l'écurie tricolore tentera de se rattraper après un Grand Prix de Bahreïn plutôt décevant marqué par l'abandon d'Ocon après une série d'erreurs et la neuvième place de Gasly, qui avait toutefois réalisé une belle course après être parti dernier.