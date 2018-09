GP d'Italie: Räikkönen, Stroll, Vandoorne, Ocon... où en est-on de la valse des baquets?

Kimi Räikkönen, en pole au Grand Prix d'Italie, n'a pas encore sa prolongation acquise chez Ferrari, Lance Stroll se rapproche de Force India et McLaren a sa "shortlist" pour 2019: le point sur la valse des baquets en F1.

. Räikkönen dans l'expectative

Une annonce à domicile ce week-end de la prolongation chez Ferrari du vétéran finlandais Kimi Räikkönen aurait été du meilleur effet. Celle-ci n'est toutefois pas d'actualité, a fait savoir le nouveau PDG de la Scuderia, Louis Camilleri, vendredi. "Nous n'avons pas pris de décision pour le moment, a-t-il assuré aux médias. Quand nous nous déciderons, et il n'y a pas d'échéance, vous serez les deuxièmes à le savoir." Sa nomination, en remplacement de Sergio Marchionne, décédé fin juillet, fait en tout cas pencher la balance en faveur d'"Iceman" face au jeune prodige monégasque Charles Leclerc (Sauber), que soutenait Marchionne. La pole conquise samedi tombe aussi à pic pour le pilote de 38 ans, qui expliquait jeudi qu'il ne serait pas là "s'il n'était pas convaincu de piloter aussi vite que possible". Son tour, bouclé en 1 min 19 sec 119/1000, est en effet le plus rapide jamais enregistré en F1, à une vitesse moyenne de 263,587 km/h !

. Stroll en approche chez Force India

Après le rachat par son père de Force India, l'arrivée du Canadien Lance Stroll, 19 ans, au sein de l'écurie basée à Silverstone (Grande-Bretagne) est inéluctable. Le pilote de Williams est d'ailleurs "venu visiter l'usine et mouler son baquet" cette semaine "au cas où" il prendrait du service d'ici à la fin de saison, a annoncé le patron de Racing Point Force India, Otmar Szafnauer. "Ce que nous voulions faire était s'assurer de n'avoir besoin de rien changer pour lui dans la voiture de l'an prochain", a détaillé le directeur technique Andrew Green. Si on parlait la semaine dernière d'un remplacement du Français Esteban Ocon par Stroll dès le prochain GP à Singapour mi-septembre, on se dirige plutôt vers un transfert en Russie fin septembre au plus tôt pour des questions de contrats.

. "Shortlist" de quatre pilotes chez McLaren

Menacé par Lance Stroll chez Force India, Esteban Ocon pourrait se voir offrir une deuxième chance chez McLaren. "Nous avons une shortlist de quatre pilotes" pour accompagner l'Espagnol Carlos Sainz Jr en 2019, a annoncé le patron Zak Brown samedi: l'actuel occupant du baquet, le Belge Stoffel Vandoorne, dont les performances ne convainquent pas pour sa deuxième saison en F1, Ocon et son coéquipier mexicain Sergio Pérez, ainsi que Lando Norris. Le Britannique de 18 ans, membre de la filière jeunes pilotes de McLaren et pensionnaire de F2, a eu droit à deux séances d'essais libres lors des deux dernières semaines, à Spa et à Monza, et effectuera de nouveaux tests la semaine prochaine. "Nous voulons garder nos options ouvertes", a expliqué Brown. "Nous n'avons signé avec personne." Ocon, lui, entend "faire des résultats en piste (pour) sauver son siège" en F1, comme il le confiait à l'AFP jeudi.