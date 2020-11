GP de Bahreïn de F1: Verstappen devant Mercedes en essais libres 3

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a signé devant les Mercedes le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn, 15e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit de Sakhir (5,412 km).

En 1 min 28 sec 355/1000, Verstappen a surclassé le Britannique Lewis Hamilton pour 263/1000 et le Finlandais Valtteri Bottas pour 366/1000, ce qui laisse espérer des qualifications serrées au crépuscule, à 17h00 locales (15h00 françaises).

La seconde Red Bull du Thaïlandais Alexander Albon, remise en état après un lourd crash vendredi, est 4e à 663/1000.

Derrière les deux écuries de pointe, le milieu de tableau apparaît dominé sur un tour par McLaren (Carlos Sainz Jr 5e, Lando Norris 7e) et AlphaTauri (Pierre Gasly 6e, Daniil Kvyat 8e), devant les Racing Point puis les Renault.

Pourtant l'écurie la plus récompensée à Bahreïn avec six victoires et cinq pole positions, Ferrari se contente de la 13e place pour l'Allemand Sebastian Vettel et de la 15e pour le Monégasque Charles Leclerc.

Pour rappel, Hamilton, sacré champion du monde pour la 7e fois lors de la manche précédente en Turquie, avait été le plus rapide des deux séances de la veille et n'entend pas lever le pied lors des trois dernières manches de la saison.

. 3e séance d'essais libres:

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:28.355 (11 tours)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:28.618 (12)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:28.721 (14)

Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) 1:29.018 (12)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:29.455 (12)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:29.472 (16)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:29.567 ( 8)

Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri-Honda) 1:29.585 (17)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:29.660 (13)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:29.672 (12)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:29.684 ( 9)

Esteban Ocon (FRA/Renault) 1:29.691 (11)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:29.859 (15)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:29.970 (10)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:30.183 (14)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:30.559 (16)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:30.652 (16)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:30.759 (12)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:30.823 (16)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:30.917 (19)

