GP de Belgique: Vettel grignote Hamilton avec un succès plein de promesses

Sebastian Vettel a grignoté une partie de l'avance au classement de Lewis Hamilton, leader du Championnat du monde de F1, en remportant dimanche un GP de Belgique ennuyeux mais plein de promesses pour la suite de sa saison.

Au premier tour, l'Allemand de Ferrari a doublé le Britannique de Mercedes, parti en pole-position, quelques secondes avant que les commissaires ne fassent sortir la voiture de sécurité en raison du spectaculaire accident ayant impliqué l'Allemand Nico Hülkenberg, l'Espagnol Fernando Alonso (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Sauber).

Au premier virage, Hülkenberg a complètement raté son freinage et percuté Alonso, qui s'est envolé par dessus la monoplace de Charles Leclerc, une collision en chaîne qui a mis hors course les trois hommes, heureusement indemnes. Jugé coupable à postériori, l'Allemand a ensuite écopé d'une pénalité de dix places lors du prochain GP.

Les images n'étaient pas s'en rappeler l'accident au départ de l'édition 2012 du GP de Belgique ayant notamment impliqué le Français Romain Grosjean, Alonso et Hamilton.

Ce dernier a tenté de reprendre la tête à Vettel lorsque la voiture de sécurité s'est écartée mais en vain.

"Dès que je suis passé devant Lewis, je me suis senti soulagé et la voiture de sécurité m'a bien aidé", a souligné celui qui est désormais seul 3e au nombre de victoires, devant Alain Prost mais derrière Michael Schumacher et Hamilton.

Les différents arrêts aux stands pour changer de pneumatiques de Vettel, Hamilton et du Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), 3e à l'arrivée, n'ont ensuite pas changé la situation, car l'Allemand parvenait à creuser l'écart lorsqu'il le désirait.

- Avantage déloyal -

De très bonne humeur, le pilote de 31 ans a poussé la chansonnette dans sa monoplace après avoir franchi la ligne.

"C'était un très grand week-end", s'est réjoui l'ancien de Red Bull.

Dans le duel entre les deux quadruples champions du monde, même si Hamilton conserve un matelas de 17 points sur l'Allemand, celui-ci a retrouvé une bonne dynamique après deux courses décevantes en juillet.

Et il a de vrais motifs d'espoir de briller dans une semaine au GP d'Italie à Monza, temple de la vitesse et chasse gardée de Mercedes ces quatre dernières saisons.

Au classements des constructeurs, la marque à l'étoile a en revanche porté son avance à 15 points, grâce à l'abandon du Finlandais Kimi Räikkönen, couplé à la 4e place de son compatriote Valtteri Bottas, parti 17e, sur la deuxième Mercedes.

Hamilton, comme à son habitude assez mauvais perdant, a évoqué en descendant de sa voiture des "trucs" aidant selon lui Vettel à être plus rapide, concoctés par les ingénieurs de Maranello.

Interrogé ensuite sur le sujet en conférence de presse, il a nié avoir voulu dénoncer un avantage déloyal que posséderait la Scuderia, thème qui agite régulièrement le paddock depuis juin.

"On a tous des astuces pour contourner les règles, ce n'est juste qu'un mot que j'emploie, je ne suis pas en train d'insinuer quelque chose", a-t-il affirmé, contrit. "On va tout tenter pour essayer de combler l'écart".

Que le règlement technique soit détourné ou non, le GP de Belgique a confirmé ce qu'on savait déjà.

- Verstappen quasiment à domicile -

A la traîne depuis 2014 dans ce domaine, Ferrari a réduit l'écart de puissance en ligne droite sur Mercedes et semble même être passé légèrement devant.

Pour le reste, le duel pour la 10e place entre le Suédois Marcus Ericsson (Sauber) et le Néo-Zélandais Brendon Hartley (Toro Rosso) a semblé davantage passionnant.

Même les dizaines de milliers de fans de Verstappen et leurs fumigènes n'ont pas réussi à réveiller l'ambiance.

En plein renouveau après son rachat, Racing Point Force India, a réalisé un carton plein avec les 5e et 6e places du Mexicain Sergio Pérez et du Français Esteban Ocon, qui ont terminé devant les Haas de Grosjean et du Danois Kevin Magnussen.

De quoi remonter le moral d'Ocon, menacé de perdre sa place à brève échéance au profit du Canadien Lance Stroll (Williams), fils du nouveau propriétaire de son écurie.

Le troisième pilote tricolore du plateau, Pierre Gasly (Toro Rosso) a signé une belle 9e place, malgré le déficit de puissance de son moteur Honda.