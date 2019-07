GP de F1 d'Allemagne: le coin des Français

Romain Grosjean est le seul Bleu à avoir terminé dimanche le Grand Prix d'Allemagne, 11e manche du Championnat du monde de F1, prenant la 9e place, quand Pierre Gasly et les deux Renault ont abandonné.

La course pluvieuse, remportée par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), a vu nombre de pilotes partir à la faute, à commencer par les favoris Lewis Hamilton (Mercedes), 11e, Valtteri Bottas (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari), contraints à l'abandon après des accidents.

. Grosjean "a survécu"...

Romain Grosjean, qui vit une première partie de saison compliquée, marque des points (2) pour la troisième fois après les GP d'Espagne et de Monaco en mai (1 à chaque fois). "Ca a été un peu une course folle", raconte le Français de Haas, à l'instar de ses adversaires. "Nous avons survécu quand il le fallait, mais c'était très difficile. Les meilleurs sont sortis de piste, les conditions étaient vraiment piégeuses. Je suis heureux que nos deux voitures soient entrées dans les points (son équipier danois Kevin Magnussen est 10e, ndlr), mais quand tu vois qu'une Toro Rosso (celle du Russe Daniil Kvyat, 3e, ndlr) est sur le podium, tu te dis que tu aimerais y être aussi. Avec toute l'expérience que nous avons, nous devrions en être capables", regrette-t-il après avoir pris la 6e place des qualifications. "C'est juste que notre rythme de course n'était pas assez bon" comparé aux autres équipes du milieu de tableau, Toro Rosso mais aussi Racing Point, McLaren et Alfa Romeo Racing, qui font toutes de meilleurs résultats. En Hongrie la semaine prochaine, il conservera la même monoplace, celle utilisée en début de saison, pour tenter de comprendre pourquoi la version la plus récente, pilotée par Magnussen, ne se comporte pas comme prévu. Grosjean et son équipier devront probablement essuyer d'ici là un nouveau savon de la part de leur "team principal" Guenther Steiner après s'être touchés en piste pour la troisième fois cette saison, après l'Espagne et la Grande-Bretagne, sans conséquence cette fois. Avec 4 points, le pilote de 33 ans est toujours 18e au Championnat.

. Pas Gasly...

"Ca a été un peu le carnage avec plein de rebondissements, plein de voitures de sécurité. Il fallait être dans les stands au bon moment et ça ne s'est pas passé toujours au mieux pour nous", affirme Pierre Gasly, 4e sur la grille en dépit d'un accident en essais libres. "Mais au final, on parvenait à être dans les points", 7e au moment de son abandon à trois tours de la fin. "Pour remonter, j'ai eu un accrochage avec Alexander Albon (Toro Rosso) qui a cassé mon aileron avant et crevé le pneu avant gauche", poursuit-il. Au classement des pilotes, le Normand reste 6e avec 55 points, loin de son équipier Verstappen, 3e avec 162 points. Troisième dimanche, Kvyat, qui court pour l'écurie soeur Toro Rosso, s'est déclaré à demi-mots candidat pour reprendre son baquet chez Red Bull s'il ne donne pas satisfaction. "J'ai affirmé de la meilleure des manières que je suis prêt pour reproduire ce genre de performance de façon régulière", a lancé le Russe face à la presse.

. Ni Renault

Renault, de son propre aveu, a connu une "amère déception" à Hockenheim avec les abandons de l'Australien Daniel Ricciardo (victime d'un problème d'échappement alors qu'il était 12e au 14e tour) puis de l'Allemand Nico Hülkenberg (sorti de piste de piste alors qu'il était 4e au 40e tour). "C'est difficile à digérer car c'était une course excitante et nous aurions aimé en être jusqu'à la fin", commente le patron Cyril Abiteboul. "Nous avons manqué une occasion de marquer de gros points face à nos concurrents directs, mais il y a du positif à retirer du week-end. Nous voulons être en haut et au mérite plus régulièrement, et nous restons concentrés sur notre objectif de construire une voiture plus compétitive" pour atteindre la 4e place visée chez les constructeurs. Pour l'heure, l'écurie française recule de la 5e à la 6e position avec 39 points, dépassée pour trois unités par Toro Rosso grâce à la 3e place de Kvyat.