GP de F1 d'Autriche: Verstappen vainqueur au culot... pour l'instant

Du panache, que de panache, peut-être même trop... Max Verstappen s'est offert la victoire au Grand Prix de F1 d'Autriche dimanche après un mauvais départ et une folle remontée, sous réserve d'une enquête des commissaires de course.

C'est sa manoeuvre pour dépasser le poleman et leader Charles Leclerc à deux tours de l'arrivée qui est en cause, Verstappen ayant semblé pousser le Monégasque hors des limites de la piste.

Or, seulement 2 sec 724/1000 séparent les pilotes Red Bull, 1e, et Ferrari, 2e. Une pénalité de 5 sec priverait donc le Néerlandais de son premier succès avec Honda pour motoriste, le 6e de sa carrière, obtenu à domicile pour son équipe et devant plus de 20.000 fans néerlandais tout de orange vêtus.

Les deux pilotes sont entendus à 18h00 locales (16h00 GMT).

"Dans le virage, j'ai freiné un peu plus en profondeur qu'au tour précédent (où les deux étaient déjà roues contre roues, ndlr) et il y a eu un petit contact, a d'ores et déjà expliqué Verstappen. Pour moi, c'est juste de la course pure et dure. C'est mieux que de se suivre pour une course ennuyeuse, non ?".

"Si on ne peut pas le faire, on peut rester à la maison, a-t-il insisté. Si ça n'est pas autorisé, quel est l'intérêt d'être en F1?".

- "Pas dans les règles" -

"Je laisse les commissaires décider, mais dans la voiture, ce qui s'est passé est assez clair", a rétorqué Leclerc. "Au tour précédent, il m'avait laissé de l'espace mais pas à celui-là. On s'est touché et je suis sorti au large, je n'avais plus aucune chance de reprendre ma place après ça".

"Je ne pense pas que cette manoeuvre a été faite dans les règles mais je pense que le résultat aurait été le même car à la fin je manquais de rythme à cause de mes pneus", a ajouté Leclerc.

Deuxième sur la grille aux côtés de Leclerc, Verstappen a complètement raté son départ pour échouer en 7e position à l'issue du premier tour. Il a ensuite refait son retard à la faveur d'un arrêt au stand plus tardif que ses adversaires qui lui a permis de disposer de pneus plus frais pour terminer la course.

"Avec ce départ, je pensais que c'était terminée, a confié le pilote de 21 ans. "Mais après l'arrêt au stand, la voiture s'est réveillée et j'avais l'impression de voler".

Pour la première fois en neuf GP en 2019, Mercedes perd donc! Elle ne place même qu'un seul pilote sur le podium: Valtteri Bottas. Le Finlandais, 3e sur la grille comme sur la ligne, pointe à 18 sec 960/1000 après avoir dû baisser de rythme en fin de course pour préserver son moteur qui surchauffait.

Son équipier britannique Lewis Hamilton, 4e au départ et 5e à l'arrivée, a connu les mêmes difficultés et a également dû changer son aileron avant cassé. Il conserve tout de même la tête du Championnat du monde avec 31 points d'avance sur Bottas et 71 sur Verstappen, qui prend pour trois unités la 3e place à l'Allemand Sebastian Vettel.

- Couac chez Ferrari -

Chez les constructeurs, l'avance de Mercedes sur Ferrari se réduit légèrement, de 140 à 135 longueurs.

Remonté de la 9e place sur la grille après une panne en qualifications, Vettel, enfin, est 4e malgré un nouveau couac lors de son arrêt au stand. Les mécaniciens de la Scuderia ont en effet pris du retard pour apporter ses pneus, faute d'avoir été prévenus dans les temps à cause d'un problème de radio.

Le Français Pierre Gasly, sur la sellette à moyen terme chez Red Bull s'il ne parvient pas hausser enfin son jeu, termine à une 7e place encore plus décevante au vu de la performance de son équipier.

L'époustouflant "rookie" britannique Lando Norris (McLaren) est pour la seconde fois 6e et "meilleur du reste", derrière Red Bull, Ferrari et Mercedes. Son équipier espagnol Carlos Sainz Jr, pourtant 19e sur la grille, et les Alfa Romeo du Finlandais Kimi Räikkönen et de l'Italien Antonio Giovinazzi ferment le top 10.

La F1 reprendra ses droits le 14 juillet à Silverstone. Pour une revanche de Hamilton chez lui en Grande-Bretagne?