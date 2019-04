GP de F1 d'Azerbaïdjan: Mercedes "ne se sent pas invincible", assure Bottas

Après trois doublés en autant de courses en F1 cette saison, Mercedes "ne se sent pas invincible", a assuré le pilote finlandais Valtteri Bottas face à la presse jeudi, à la veille des essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan.

"Ces victoires et ces doublés n'ont pas tous été obtenus facilement", a rappelé le vainqueur du premier GP de la saison en Australie, notamment à Bahreïn où son équipier Lewis Hamilton s'est imposé après une défaillance de la Ferrari de Charles Leclerc.

"Les performances de l'équipe sont d'un très haut niveau dans tous les domaines et c'est ce qui explique, selon moi, nos résultats, mais ça ne fait que trois courses sur 21 et il faut continuer d'avancer car tout le monde est très motivé pour finir devant nous", a-t-il poursuivi.

"Donc on ne s'arrête pas et on ne se sent pas imbattables. Il y a toujours des marges d'amélioration. Lors du dernier GP (en Chine, NDLR), la liste des choses que nous pouvons mieux faire était toujours plus longue que celle des choses que nous avons bien faites", a conclu Bottas.

Hamilton, leader du Championnat du monde avec six points d'avance sur le Finlandais, ne disait pas autre chose.

"Ca ne fait que trois courses donc je n'y pense pas trop, mais c'est un bien meilleur début de saison que ce que nous espérions, a confirmé le Britannique. Nous en sommes très fiers mais aussi conscients d'être loin du but. Il y a beaucoup de positif à en retirer mais il faut surtout continuer à travailler, comme le font les autres."

Interrogé sur ce qui explique la supériorité de Mercedes (qui affiche déjà 57 points d'avance sur Ferrari au classement des constructeurs) lors les dernières courses, "je ne sais pas vraiment", a répondu le quintuple champion du monde. "Je crois que collectivement nous sommes la meilleure équipe, même sans avoir toujours la meilleure voiture."

La F1 a rendez-vous ce week-end sur le circuit urbain à la fois rapide et étroit de Bakou, la capitale azérie, pour un GP qui donne souvent des scénarios à rebondissements.

"C'est piégeux ici", a prévenu Bottas. "C'est la piste sur laquelle il est le plus facile de dépasser de toute la saison et les voitures de sécurité fréquentes viennent ajouter à l'action."

"Tout peut arriver. Même si vous prenez un bon départ en course, il faut vous préparer à tout. Il faut rester concentrés sur le moment présent, minimiser les erreurs pendant tout le week-end et prendre les choses virages après virage", a-t-il conseillé.

Les trois éditions en date sont aussi les trois dernières à avoir vu un pilote n'appartenant pas à l'une des écuries de pointe (Mercedes, Ferrari et Red Bull) monter sur le podium.