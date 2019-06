GP de F1 du Canada: victoire polémique pour Hamilton au détriment de Vettel

Un succès suivi d'un tollé: Lewis Hamilton n'a franchi que deuxième la ligne d'arrivée du Grand Prix du Canada dimanche mais il l'a fait en vainqueur, profitant d'une pénalité controversée imposée à Sebastian Vettel après que tous deux ont manqué s'accrocher.

En conséquence, le Britannique, qui enregistre son cinquième succès en sept courses cette saison, voit son avance au Championnat du monde de Formule 1 se porter de 17 à 29 points sur son équipier finlandais Valtteri Bottas, et de 55 à 62 points sur Vettel, premier sur la ligne mais deuxième sur la feuille des temps.

Très rapidement, Ferrari a fait appel de cette décision. La Fédération internationale de l'automobile (FIA), qui édicte les règles en F1 et les fait respecter, a toutefois rejeté cet appel, arguant que le règlement sportif ne l'autorise pas, et officialisé les classements.

La Scuderia a désormais quatre jours pour porter cet appel devant la Cour d'appel internationale du sport automobile, qui a ensuite trois mois pour se réunir.

Retour au tour 48: Hamilton évolue dans le sillage de Vettel, parti en pole position, quand ce dernier sort de la piste au virage 3. Revenu sur la trajectoire après un passage dans l'herbe, le pilote Ferrari tasse son rival contre un muret.

Les commissaires de course estiment que l'Allemand a "rejoint la piste de manière dangereuse et forcé (Hamilton) à en sortir" et lui imposent une pénalité de 5 secondes règlementaire dans ce genre de cas.

- Vettel "n'aurait pas pu faire autrement" -

"J'ai perdu l'arrière de la voiture. Clairement, ça n'était pas l'objectif de partir en dehors de la piste sans savoir de quelle manière j'allais la retrouver, s'est défendu le puni face à la presse. Je me suis retrouvé sur l'herbe et il est de notoriété publique que l'herbe n'offre pas beaucoup d'adhérence. En revenant sur la piste, j'essayais juste de reprendre le contrôle de la voiture. Quand je l'ai repris, j'ai pu regarder dans mes rétroviseurs et vu Lewis juste derrière moi".

"Je ne suis pas heureux de la décision des commissaires, a-t-il poursuivi. Ça fait un peu bizarre de ne pas avoir gagné alors que tu as passé la ligne d'arrivée en premier, mais je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal ni que j'aurais pu faire autrement. Je ne sais pas quelle erreur ils pensent que j'ai commise. Je crois que tous les gens dehors (les spectateurs, ndlr) sont d'accord avec moi".

De nombreux anciens pilotes de F1 aussi, qui critiquent sur Twitter ou à la télévision le sort infligé au quadruple champion du monde.

"Je pense que le rôle des commissaires est de pénaliser les manoeuvres dangereuses flagrantes, pas les erreurs honnêtes résultant d'une course serrée. Ce qui est arrivé au GP du Canada est inacceptable à ce niveau de notre grand sport", écrit par exemple l'Américain Mario Andretti, sacré en 1978.

"Mon avis personnel est qu'il (Vettel) aurait pu laisser plus de place (à Hamilton), mais nous avons perdu des derniers tours grandioses à cause de cette pénalité. Au bénéfice du doute, on pouvait les laisser continuer", ajoute, un peu plus mesuré, Damon Hill, le Britannique champion du monde en 1996.

- Hamilton: "C'est la course" -

Images qui marqueront les esprits, Vettel a déplacé le panneau "1" signalant l'emplacement de la voiture gagnante (celle d'Hamilton) devant celui où la sienne aurait dû se trouver, au pied du podium, et posé le panneau "2" devant la monoplace du Britannique. Le vainqueur a ensuite invité son rival à le rejoindre sur la première marche.

"Bien sûr, ça n'est pas comme ça que je voulais gagner, a admis le quintuple champion du monde. J'ai poussé jusqu'à la fin pour essayer de le dépasser. C'est dommage mais c'est la course. Tu n'es pas censé revenir immédiatement sur la trajectoire" après un passage hors-piste, a-t-il ajouté.

Cette issue laisse un goût d'autant plus amer qu'après un début de saison compliqué, Ferrari avait enfin les cartes en main pour s'offrir une première victoire cette année, après en avoir été privée à Bahreïn par une panne sur la monoplace du Monégasque Charles Leclerc.

Sur les longues lignes droites du circuit Gilles-Villeneuve de Montréal, elle bénéficiait en effet d'un avantage grâce à sa vitesse de pointe que l'Allemand avait fait parler en qualifications pour s'offrir une première pole en 17 courses.

Du côté des constructeurs, Mercedes, qui a gagné tous les GP cette année, compte au tiers de la saison 123 longueurs d'avance sur Ferrari et 172 sur Red Bull.

Vettel et la Scuderia auront l'occasion de prendre leur revanche au Grand Prix de France le 23 juin.