GP de Monaco: les Mercedes ne font pas de cadeaux

Les Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas n'ont pas fait de cadeaux jeudi lors des premiers essais libres du GP de Monaco, affichant encore leur domination sur leurs rivaux.

Hamilton et Bottas ont devancé dans l'ordre la Ferrari de Sebastian Vettel et la Red Bull de Pierre Gasly. Mais c'est l'écart qui est impressionnant, plus de 0,7 seconde séparant la Mercedes du champion en titre de la monoplace italienne de Vettel.

Les essais libres servent davantage de séance de préparation et de mise au point mais à aucun moment les Ferrari n'ont semblé en mesure d'approcher les Flèches d'argent. Charles Leclerc, coéquipier de Vettel et local de l'étape, se retrouve encore plus loin en 10e position à 1,2 sec.

Mercedes règne sans partage depuis le début de la saison avec cinq doublés en autant de courses. Hamilton est en tête du classement provisoire du championnat du monde avec 112 points devant Bottas (105), Max Verstappen (Red Bull) avec 66, Vettel (64) et Leclerc (57).

Les Red Bull étaient attendues sur le tortueux tracé de Monaco, mais Verstappen n'a pu réaliser que 17 tours lors de la 2e séance d'essais libres, le Néerlandais rencontrant des ennuis de mise au point. Il a toutefois pu réaliser le 6e temps à tout juste moins d'une seconde de Hamilton mais se voit devancé par son coéquipier.

"L'équipe est plutôt forte ici et c'était une bonne journée", a constaté le Français, espérant que cette situation se confirmera lors des qualifications samedi.

- Panne de radio -

Disputée sous un temps un peu couvert et frais, les séances d'essais libres de jeudi ont vu quelques tout droits et incidents mineurs. Seul émoi en début de 1ere séance, les deux Haas ont été arrêtées par le drapeau noir qui ordonne un arrêt immédiat. En fait, les radios des deux pilotes Romain Grosjean et Kevin Magnussen ne fonctionnaient pas et c'était le seul moyen de leur faire comprendre de s'arrêter pour les réparer.

Le Danois a finalement réalisé le 7e meilleur temps de la journée, alors que le Français est plus loin en 11e position.

Déception à nouveau du côté des Renault qui terminent 16e avec Nico Hülkenberg et 17e avec Daniel Ricciardo.

Parmi les surprises notables, l'excellente 5e place du jeune pilote thaïlandais Alexander Albon (Toro Rosso), beaucoup plus rapide que son coéquipier russe Daniil Kvyat. Aussi, le bon comportement des Alfa Romeo avec Antonio Giovinazzi 8e et Kimi Räikkönen 9e.

Si cette domination des Mercedes devait se confirmer en qualifications puis dimanche en course, l'intérêt du championnat se trouverait menacé, aucune autre écurie ne semblant pour l'instant en mesure de leur apporter une opposition concrète.

Le climat de l'épreuve monégasque est par ailleurs assombri par la mort en début de semaine de l'Autrichien Niki Lauda, triple champion du monde en 1975, 1977 et 1984, et qui était vice-président non-exécutif de l'écurie Mercedes.