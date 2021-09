GP de Russie de F1: Mercedes domine sans surprise face à un Verstappen pénalisé

Mercedes aux avant-postes, Verstappen en queue de peloton: voici ce qui se profile au départ du Grand Prix de Russie de Formule 1, après les premiers essais libres et une lourde pénalité imposée au Néerlandais vendredi.

En abordant la 15e manche sur 22 cette saison, le leader du championnat et son écurie Red Bull étaient face à un dilemme: choisir le moins mauvais moment pour changer de moteur et se condamner à partir en fond de grille (aux côtés du Monégasque de Ferrari Charles Leclerc, pénalisé pour les mêmes raisons).

"En prenant tout en compte, il était préférable de prendre la pénalité moteur ici à Sotchi, a expliqué Verstappen. Ce sera une course difficile mais je suis satisfait de ma journée et de notre travail sur les réglages en vue de la course."

Ce que lui et les siens ont pris en compte, c'est le fait que le pilote était déjà sous le coup d'une pénalité de trois places sur la grille pour avoir provoqué un accrochage avec Hamilton lors de la manche précédente et que Mercedes est invaincue en Russie.

Depuis 2014, le septuple champion du monde britannique s'y est imposé à quatre reprises, laissant les autres victoires à ses équipiers Nico Rosberg (2016) et Valtteri Bottas (2017 et 2020).

Verstappen, qui a cinq points d'avance au classement des pilotes, pourrait donc perdre sa place dimanche au profit de son actuel dauphin.

- "Capitaliser" sur la pénalité de Verstappen -

"C'est dommage pour lui mais nous allons essayer de capitaliser là-dessus avec le meilleur résultat possible. Un doublé serait idéal", réagit Hamilton, qui a lancé une guerre psychologique avec son rival jeudi en évoquant leur différence d'expérience dans la course au titre en F1.

Ce que le palmarès des éditions précédente ne montre pas, toutefois, c'est que Bottas est LE spécialiste de Sotchi, avec une pole position, cinq podiums dont deux victoires, et un presque succès en 2018, avant qu'on lui ordonne de laisser son leader s'imposer.

C'est d'ailleurs le Finlandais qui a dominé les deux séances d'essais vendredi, avec un meilleur temps de 1 min 33 sec 593/1000 qui le place 44/1000 devance son équipier et 252/1000 devant le Français Pierre Gasly (AlphaTauri).

"Je trouve naturellement le rythme sur cette piste, j'apprécie beaucoup ce type de virages (à 90 degrés, ndlr). Quand la voiture fonctionne bien ici, c'est très agréable", raconte l'intéressé. "On peut toujours faire mieux mais, en se basant sur les classements et mes sensations, ça a été une bonne journée."

Hamilton, lui, se satisfait d'être "parti du bon pied". "Nous avons coché autant de cases que possible pendant les essais", poursuit le champion en titre.

"La voiture n'est pas parfaite mais nous allons travailler dessus cette nuit" en comparant ses réglages et son pilotage à ceux de son équipier. "Il y a des choses que nous pouvons identifier grâce à nos données."

Si ça ne suffisait pas, Bottas, troisième du championnat avec plus de 80 points de retard, n'a pas exclu jeudi de se "sacrifier" dans la lutte pour le titre chez les pilotes.

- La pluie au programme samedi -

Samedi, il faudra composer avec des pluies diluviennes attendues jusqu'au milieu de l'après-midi, avant un dimanche a priori plus sec.

On pourrait voir les qualifications, prévues à 15h00 locales (14h00 françaises/12h00 GMT), repoussées à plus tard dans la journée, comme évoqué par le directeur de course Michael Masi lors d'une conversation radio avec Red Bull.

D'ailleurs, la première course de Formule 3 a déjà été avancée de samedi matin à vendredi en fin d'après-midi.

Comme souvent sur piste mouillée, on ne sera pas à l'abri de surprises. Hamilton, Verstappen mais aussi le Français Esteban Ocon (Alpine) et le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) apprécient ces conditions.

Alors que la Russie a enregistré un nouveau record de morts quotidiennes dues au Covid-19 (828) vendredi, la capacité des tribunes est réduite à 50%, soit 27.000 billets vendus chaque jour.

Il n'y a par ailleurs que dans les tribunes et sur les monoplaces de l'écurie Haas que l'on verra les couleurs russes lors de ce GP. Le drapeau et l'hymne national sont absents du protocole de la F1, le pays étant exclu des grandes compétitions sportives internationales après un immense scandale de dopage.