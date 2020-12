GP de Sakhir de F1: le coin des Français

Esteban Ocon quitte Bahreïn avec son 1er podium en F1, une 2e place au Grand Prix de Sakhir dimanche, marqué aussi par les adieux précoces de Romain Grosjean, forfait pour ses derniers GP après son accident la semaine dernière.

. Premier podium en F1 pour Ocon

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le parcours d'Esteban Ocon a été chaotique pour en arriver à cette consécration. C'est cela qui lui a tiré des larmes au passage de la ligne d'arrivée. Il y a eu "tellement de sacrifices depuis les premiers jours", raconte celui dont les parents ont hypothéqué leur maison pour financer sa jeune carrière. "Pas facile d'arriver jusqu'en F1 (à la mi-saison 2016 chez Manor, avant de rejoindre Force India en 2017-2018, ndlr), puis une saison d'arrêt l'an dernier et pas facile de revenir cette année, dans une nouvelle équipe (Renault), avec un équipier (l'Australien Daniel Ricciardo) très fort... On voyait les progrès, on savait que ça venait, mais ça n'avait pas vraiment payé avant aujourd'hui. Ca n'était pas loin mais on manquait de chance", poursuit le Normand, âgé de 24 ans. Sa stratégie à un arrêt aux stands depuis la 11e place sur la grille lui a permis de profiter des erreurs rarissimes de Mercedes pour monter sur la boîte. Au classement des pilotes, il est 12e avec 60 points. Ricciardo, 5e de la course, est aussi 5e du championnat avec 112 points.

. Adieux prématurés pour Grosjean

En arrivant à Bahreïn la semaine dernière, Romain Grosjean pensait disputer les trois dernières courses de la saison et les trois dernières de sa carrière en F1, faute d'avoir été retenu pour un volant l'an prochain. Mais son 1er GP s'est arrêté au 3e virage, dans un accident effroyable qui l'a vu rester prisonnier une vingtaine de secondes de sa monoplace en flammes. Brûlé aux mains, le Français de Haas était forfait ce week-end mais il espérait revenir la semaine suivante à Abou Dhabi. Malheureusement, "le risque est trop gros pour mon rétablissement et ma santé", a-t-il expliqué dans une vidéo diffusée sur Instagram dimanche, avant de rentrer chez lui, en Suisse, pour se soigner. C'est une "décision difficile, je ne pensais pas terminer ma carrière en F1 comme ça, mais c'est pour le mieux", continue le pilote de 34 ans, qui promet de "travailler pour retrouver le plaisir de gagner des courses le plus vite possible" dans d'autres catégories.

. "Dommage" pour Gasly, 11e

Tout avait bien commencé pour Pierre Gasly, rapide en essais libres, mais les choses se sont dégradées avec de la casse en qualifications (et une 9e place sur la grille) et plus encore en course (11e et hors des points). "Ca a été très difficile, ne cache pas le pilote AlphaTauri. Nous manquions de rythme et je ne suis tout simplement pas parvenu à faire ce que je voulais dans le cockpit. (...) Ca a été une course folle et, en voyant le podium (Sergio Pérez devant Esteban Ocon et Lance Stroll, ndlr), il y a avait d'énormes opportunités aujourd'hui et c'est dommage de ne pas avoir été à la lutte. Il faut comprendre ce qui était si différent par rapport à vendredi et ce que nous aurions pu mieux faire, essayer encore et finir la saison avec la manière à Abou Dhabi", exhorte le Normand, âgé de 24 ans. Au championnat, il est également 11e avec 71 points.