GP des 70 ans de la F1: le coin des Français

Le Grand Prix anniversaire des 70 ans de la F1 dimanche n'a pas été très favorables aux pilotes français et à Renault, seule la 8e place d'Esteban Ocon, pourtant parti loin sur la grille, parvenant à sauver la journée.

. Renault: des points pour Ocon, la déception pour Ricciardo.

Ocon, parti 14e sur la grille de départ après avoir écopé d'une pénalité de trois places, a terminé 8e à la suite d'une course opiniâtre avec une stratégie à un seul arrêt pour changer de pneus. "Cela a été un bon dimanche. J'ai pris un bon départ, j'ai bien géré les pneus, j'ai été bien aidé par l'équipe et j'ai fait un bon arrêt. Je ne pense pas que nous aurions pu faire beaucoup mieux en partant 14e. Il faut maintenant mieux se qualifier, nous avons la vitesse pour le faire, et nous gagnerons ainsi plus de points", a affirmé le jeune pilote français.

Le bilan est nettement moins brillant pour Daniel Ricciardo qui était lui parti 5e sur la grille mais n'a pu faire mieux que 14e après un tête à queue en course. "C'est l'un de ces jours où les choses vont de mal en pis", a constaté l'Australien qui rejoindra McLaren la saison prochaine. "Compte tenu de sa position sur la grille, nous nous attendions clairement à un meilleur résultat", a souligné Cyril Abiteboul, le Team Principal de l'écurie française.

. Pour Pierre Gasly, "un peu un cauchemar"

7e sur la grille, 11e et hors des points à l'arrivée, Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) n'a pas non plus obtenu le résultat attendu. "J'ai pris un bon départ et je me sentais bien avec les pneus, alors j'ai été un peu surpris quand on m'a demandé de m'arrêter pour en changer. Une fois revenu en piste, je me suis retrouvé dans le peloton et j'ai dû pousser plus fort que je ne l'aurais voulu. Du coup, il y a eu beaucoup de cloques sur les pneus et c'était un peu un cauchemar. Il faut voir ce que nous pouvons améliorer sur le plan de la stratégie pour revenir dans les points à Barcelone", lors du Grand Prix d'Espagne le week-end prochain, a ajouté le Normand.

. Problème au départ pour Romain Grosjean.

Le pilote français de l'écurie américaine Haas, 13e sur la grille après des qualifications plutôt réussies, est mal parti. "Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, il faudra regarder. Après, j'ai eu un bon rythme mais comme j'étais dans le peloton, je perdais beaucoup d'appui sur l'avant et je ne pouvais pas dépasser. J'ai demandé à passer sur une stratégie à un seul arrêt, qui était notre +plan B+ mais nous n'avions plus le temps de le faire. On s'attendait aussi à avoir de l'usure sur les pneus avant mais pas des cloques sur l'arrière. Nos résultats ne le montrent pas mais nous avions une bonne vitesse et je sais où nous pouvons nous améliorer", a jugé Grosjean dont le score est toujours vierge au championnat après cinq courses.