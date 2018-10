GP des Etats-Unis: Hamilton le plus rapide sous la pluie aux essais libres 1

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la 1re séance d'essais libres du Grand Prix des Etats-Unis, 18e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi, sur le circuit des Amériques (5,513 km) à Austin.

Sur une piste encore humide après de fortes pluies, des conditions qu'il apprécie, le leader du Championnat du monde a signé un chrono de 1 min 47 sec 502/1000, reléguant la concurrence au-delà de la seconde.

Son tour le plus rapide a toutefois été réalisé plus tard que celui-ci de ses adversaires, la piste ayant un peu séché, ce qui explique une partie de cette différence.

L'Anglais doit inscrire huit points de plus que l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) pour être sacré à l'issue de la course dimanche.

La Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas, les Red Bull du Néerlandais Max Verstappen et de l'Australien Daniel Ricciardo, et les Ferrari de Vettel et du Finlandais Kimi Räikkönen ferment la marche pour les trois "top teams".

L'Espagnol Carlos Sainz Jr (Renault), le Français Romain Grosjean (Haas) et les Sauber du Monégasque Charles Leclerc et du Suédois Marcus Ericsson complètent le top 10.

A noter la présence dans le deuxième baquet McLaren du Britannique Lando Norris (12e), qui prépare sa titularisation en 2019, et celle de l'Indonésien Sean Gelael (20e) à la place du Néo-Zélandais Brendon Hartley chez Toro Rosso.

En dépit du mauvais temps, la séance n'a pas été particulièrement mouvementée, sinon une interruption afin de nettoyer les graviers déposés sur la piste par Leclerc, sorti trop large.

La deuxième séance d'essais libres est prévue à 14h00 locales (19h00 GMT), toujours sous la pluie. Les qualifications devraient être disputées dans les mêmes conditions samedi.

. 1re séance d'essais libres:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:47.502 ( 6 tours)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:48.806 ( 7)

Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1:48.847 ( 9)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:49.326 ( 9)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:49.489 (18)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:49.928 (20)

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:50.665 ( 8)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:50.821 (10)

Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:50.961 (14)

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:51.016 (14)

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:51.036 ( 9)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:51.232 ( 9)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:51.234 (19)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:51.459 (18)

Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:51.589 (14)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:51.614 (15)

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:51.655 (17)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:51.717 ( 7)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:51.896 (14)

Sean Gelael (INA/Toro Rosso-Honda) 1:52.625 (21)