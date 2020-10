GP du Portugal de F1: Hamilton en pole position pour un record absolu de victoires

Lewis Hamilton (Mercedes) a obtenu la pole position pour le Grand Prix du Portugal en réalisant samedi le meilleur temps des qualifications devant son coéquipier Valtteri Bottas, se plaçant en position idéale pour établir dimanche un record absolu de victoires en F1.

Il s'agit de la 9e pole de la saison pour le Britannique, la 97e de sa carrière. Il deviendra, s'il gagne dimanche, le recordman absolu de victoires en Grand Prix de F1, avec 92 succès contre 91 à l'Allemand Michael Schumacher.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) partira en 3e position devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) qui confirme ainsi le regain de forme de Ferrari, même si son coéquipier Sebastian Vettel a échoué à passer en Q3 pour le 8e Grand Prix consécutif.

"Nous avons une fantastique voiture mais il faut vraiment s'employer pour en tirer le meilleur. Valtteri a été très rapide pendant tout le week-end en obtenant le meilleur temps de chacune des séances d'essais, alors j'ai puisé au fond de moi-même pour trouver les secondes supplémentaires", a souligné Hamilton.

Il a attribué sa vélocité au fait de pouvoir couvrir un tour de plus, dans la 3e et dernière partie des qualifications, que Bottas qui s'était élancé plus tôt que lui.

Le Britannique compte actuellement 69 points d'avance au championnat sur son coéquipier finlandais alors qu'il reste six épreuves à courir. Il vise cette année un 7e titre mondial, ce qui lui permettrait d'égaler le record du même Schumacher.

"C'est embêtant, vraiment embêtant", a répondu Bottas, interrogé sur le fait que son coéquipier ait pris la pole position après que lui-même avait été le plus rapide lors des séances d'essais.

"Mais la course est demain et c'est cela qui compte", a estimé le Finlandais, qui a remporté deux courses cette saison pour sept à Hamilton.

Mercedes peut aussi mathématiquement obtenir un 7e titre constructeurs consécutif dimanche mais sa rivale Red Bull devra pour cela subir une contre-performance sur le circuit de l'Algarve.

Celui-ci est inscrit pour la première fois au calendrier du championnat du monde de F1, bouleversé par la pandémie de coronavirus.

- Pluie dimanche ? -

Verstappen a confirmé avec sa 3e place qu'il était le seul cette année à pouvoir rivaliser sur la durée avec les pilotes Mercedes.

"C'est bien d'être 3e", a-t-il estimé, soulignant toutefois que la piste glissante lui avait compliqué la tâche dans la dernière partie des qualifications.

"Avec l'adhérence que nous avons, on ne peut pas vraiment aller à fond, c'est comme conduire sur de la glace", a affirmé le Néerlandais, actuellement 3e du championnat à 83 points du leader.

Ce circuit accueille ce week-end des spectateurs, mais en nombre limité en raison de la pandémie de coronavirus.

Le départ de la course doit être donné dimanche à 14h10 (13h10 GMT).

La pluie pourrait toutefois faire son apparition pour la course alors que les qualifications se sont déroulées par un temps ensoleillé mais un peu venteux.

Le circuit de l'Algarve, situé près de la ville de Portimao dans le sud du pays, se révèle très spectaculaire avec de nombreuses ondulations et dénivellations appréciées des pilotes. Le revêtement de la piste est toutefois très glissant, ce qui pourrait compliquer leur tâche en cas de pluie.

Cela a déjà piégé plusieurs pilotes, dont l'Australien Daniel Ricciardo (Renault) qui est sorti de la piste dans les dernières secondes de la Q2 et n'a pu de ce fait participer à la Q3 même s'il s'était qualifié pour celle-ci. Il partira en conséquence en 10e position, juste devant son coéquipier Esteban Ocon.

Pierre Gasly (Alpha Tauri) a pour sa part signé le 9e temps tout en se plaignant du vent qui a affecté le comportement de sa monoplace.

Romain Grosjean (Haas) s'élancera de la 18e place sur la grille après avoir été éliminé dès la Q1.