GP F1 de Grande-Bretagne: Hamilton partira en tête pour la première course sprint de l'histoire

Porté par ses fans, Lewis Hamilton a renoué avec le succès en qualifications et dominé le leader du championnat Max Verstappen: il partira en tête pour la première course sprint qualificative de l'histoire de la F1, samedi à Silverstone.

Quand les supporters font plus de bruit qu'un moteur... le public anglais, qui retrouvait Silverstone après le huis clos de 2020, a offert une standing ovation à son héros national, le septuple champion du monde Hamilton, à l'issue d'une qualification haletante pour cette 10e manche de l'année.

"Je suis sur un petit nuage", a réagi Hamilton à chaud, "tellement heureux de voir tout le monde ici. Vous nous avez manqué toute une année", a-t-il dit. Le GP de Grande-Bretagne 2020 s'était tenu, comme beaucoup d'autres, sans public.

"Avec un public merveilleux comme vous, je ressens tant d'énergie", a continué Hamilton, qui restait sur une série de cinq échecs d'affilée, tant en qualifications qu'en course.

- 75/1000e d'écart -

Deuxième à 32 points de Verstappen, "Sir Lewis" a désormais l'occasion de revenir sur son rival néerlandais. Profitant du surplus d'énergie venant du public et, aussi, des modifications apportées par Mercedes sur sa monoplace.

Au final, l'écart de 75/1000e seulement n'est pas révélateur. Car Hamilton en avait plus sous la pédale. Il était lancé pour faire un meilleur temps encore en toute fin de session, avant de partir en glissade et d'hypothéquer ses chances de rester en tête. La foule a croisé les doigts, sans doute prié un peu, et a été exaucée: Verstappen n'a pas fait mieux.

"La voiture se comportait bien, les réglages étaient bons" mais "j'avais un ressenti étrange au volant, je n'arrivais pas à bien attaquer les virages", a résumé Verstappen.

Vainqueur de quatre des cinq dernières courses, le Néerlandais mène, depuis mai et pour la première fois de sa carrière, le championnat, à 23 ans. Mais après avoir profité de ses supporters en Autriche, où les Néerlandais étaient venus par milliers, il joue cette fois en terre hostile.

Personne - ni Valtteri Bottas (Mercedes), ni Charles Leclerc (Ferrari) qui partiront en 2e ligne samedi à 17h30 - n'a pu empêcher la communion entre Hamilton et son public.

Mais "ce n'est qu'une première étape", a rappelé Hamilton. Reste deux autres journées pour continuer à marquer l'histoire de son sport.

- Une 99e victoire ? -

Samedi, il pourrait gagner la première course sprint, format court de 17 tours et 30 minutes, qui définira la grille de départ de dimanche. Et pour cette "vraie" course dominicale, Hamilton visera alors une 99e victoire. Qui serait sa 8e à domicile. Deux records, bien sûr.

En 3e ligne, Sergio Pérez (Red Bull) et Lando Norris (McLaren) pourraient venir se mêler à la lutte pour les trois premières places, synonymes de points au championnat (trois pour le premier, deux au 2e et un seul au 3e).

Ce nouveau format, avec lequel la F1 cherche à se renouveler et toucher un public plus jeune, doit également être au programme du Grand Prix d'Italie en septembre et d'un autre qui reste à confirmer.

Autorisé à venir remplir les tribunes malgré la crise du Covid-19 et le variant Delta, dominant au Royaume-Uni, le public a également pu se délecter des performances de Norris, 21 ans et 4e du championnat, et de George Russell.

Ce dernier, pressenti pour être le futur coéquipier d'Hamilton chez Mercedes, l'an prochain, a lui aussi fait se lever la foule en réussissant un superbe 8e temps au volant d'une Williams très limitée.

Pour les Français en revanche, c'est un double revers: Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Alpine) ne seront que 12e et 13e sur la grille de la course sprint de samedi.