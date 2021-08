GP moto de Grande-Bretagne: Quartararo assomme le championnat

Soixante-cinq points ! C'est l'avance considérable du Français Fabio Quartararo (Yamaha) en tête du championnat du monde de MotoGP, après sa 5e victoire de la saison au Grand Prix de Grande-Bretagne, 12e manche de 2021, dimanche.

Quartararo, qui a pris les commandes au 5e tour sur 20 pour s'imposer en solitaire, bénéficie aussi des contre-performances de ses rivaux, l'Espagnol Joan Mir (Suzuki), 9e, le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), 11e, et l'Italien Franco Bagnaia (Ducati), 14e.

Au classement des pilotes, Mir est désormais 2e à 65 longueurs, Zarco 3e à 69 et Bagnaia 4e à 70, avec encore 6 ou 7 GP à disputer selon ce que la pandémie de Covid-19 permettra.

La messe est-elle dite ?

"Je ne suis pas vraiment concentré sur le championnat mais, si vous regardez mon avance qui est passée de 47 à 65 points, c'est ma victoire la plus importante", répond l'intéressé, qui ne s'est "jamais senti aussi bien sur (sa) moto".

"Je me disais jusque-là que je ne voulais pas penser au titre avant Misano (14e manche de la saison le 19 septembre, NDLR). Maintenant, je me dis que je ne veux pas y penser du tout car c'est comme ça que je m'amuse, en prenant les courses une par une", continue-t-il. "Je ne vais pas changer mon approche car j'aime trop me battre pour gagner. Mais si je ne peux pas gagner, je ne ferais pas des trucs dingues. Je sais juste que j'ai une petite marge."

- Marquez "parie" sur Quartararo -

"Il a pris une bonne option aujourd'hui", concède Zarco. "Il faut rester positif et faire au mieux", exhorte Bagnaia. "Ca n'est pas terminé avant le drapeau à damier", veut croire Mir.

La concurrence, toutefois, "parie" largement sur le Français, à l'image de Marc Marquez (Honda) qui, avec 8 titres toutes catégories confondues, sait de quoi il parle.

"Vous ne pouvez jamais dire que c'est terminé", prévient l'Espagnol. "Mais je l'ai déjà dit et je continue à le dire: je parie sur Fabio car c'est le plus rapide."

"Tout peut se passer en MotoGP mais, si Fabio continue comme ça et reste calme, il peut le faire", abonde un autre Espagnol, Alex Rins (Suzuki), qui signe son premier podium de la saison (2e).

"Ca n'est même pas une question de points, même si ça l'autorise à faire des erreurs", martèle l'Espagnol Aleix Espargaro (3e), qui offre à Aprilia son premier podium depuis son retour dans la catégorie en 2015. "Fabio pilote mieux que nous tous. Je n'ai pas l'impression que qui que ce soit puisse le battre lors de toutes les courses. Or il faudrait le battre à chaque fois."

L'Australien Jack Miller (Ducati) et l'Espagnol Pol Espargaro (Honda), parti en pole position, complètent le Top 5 établi devant des tribunes pleines à craquer.

Le futur retraité italien Valentino Rossi (Yamaha-SRT) termine à une décevante 18e place, alors qu'il était 8e sur la grille de départ.

Marquez, lui, a abandonné après avoir percuté son compatriote Jorge Martin (Ducati-Pramac) au 1er tour.

- Morbidelli bientôt chez Yamaha -

Chez Yamaha, l'Italien Franco Morbidelli sera bientôt promu pour remplacer l'Espagnol Maverick Vinales aux cotés de Quartararo, a annoncé le dirigeant Lin Jarvis. C'est un autre Italien, Andrea Dovizioso, qui prendra sa place dans l'équipe satellite SRT.

Reste à savoir quand. Des "accords verbaux" ont été conclus mais "rien n'est encore signé" et Morbidelli est en convalescence après une opération à un genou fin juin.

En attendant, le Britannique Cal Crutchlow (17e) remplaçait ce week-end Vinales, dont le contrat a été rompu avant son terme sur fond de tensions grandissantes.

Chez Yamaha-SRT, c'est un autre Britannique évoluant habituellement en Moto2, Jake Dixon (19e et dernier), qui suppléait Morbidelli.

L'Italien Lorenzo Savadori (Aprilia), qui a tenté vendredi de faire son retour après avoir été opéré d'une fracture à la cheville droite début août, a lui déclaré forfait.

La prochaine manche, le Grand Prix d'Aragon en Espagne, est programmée le 12 septembre, sur un circuit sur lequel Quartararo "n'a jamais eu des sensations géniales".