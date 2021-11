GP moto de l'Algarve: Quartararo assume son statut dès les essais

Le tout frais champion du monde de MotoGP Fabio Quartararo a assumé son nouveau statut en prenant les meilleurs temps des essais libres 1 et 2 du Grand Prix de l'Algarve vendredi au Portugal, pour l'avant-dernière manche de l'année.

Quartararo (Yamaha) a dépassé lors des deux séances Francesco Bagnaia (Ducati), son dauphin au championnat, comme un avant-goût du duel promis en 2022.

En attendant de se battre pour garder sa couronne, Quartararo profite. Après avoir fêté son titre, assuré en Italie il y a quinze jours, le premier Français champion du monde en catégorie reine s'est remis en selle, décidé à finir la saison en beauté.

"Pour ces deux dernières courses (avec Valence la semaine prochaine, ndlr) il n'y aura plus autant de pression", a-t-il logiquement expliqué jeudi, tout en assurant: "je vais continuer à tout donner pour la victoire, pour le podium".

"Plus détendu", le pilote de 22 ans peut courir pour le plaisir, et cela se voit. Le champion du monde a pris le meilleur chrono de la journée en 1 minute 39 secondes et 390/1000e, soit 132/1000e de moins que l'Italien.

Quartararo a déjà gagné cette année ici à Portimao (sud), davançant lors du GP du Portugal ce même Bagnaia.

L'autre pilote Ducati Jack Miller s'est classé troisième, à 221/1000e de "Quarta", suivi par le champion du monde 2020, l'Espagnol Joan Mir (Suzuki), un autre Espagnol Pol Espargaro (Honda) et le Français Johann Zarco (Ducati Pramac), tous à moins d'une demi-seconde du pilote Yamaha.

Alors qu'il restait sur deux victoires consécutives, l'Espagnol Marc Marquez (Honda) a déclaré forfait ce week-end, par précaution après une commotion cérébrale lors d'un entraînement tout-terrain.

Avant la course dimanche, la troisième séance d'essais se tiendra samedi à 10h55, puis la quatrième à 13h30 avant les qualifications dès 15h10.

Classement combiné des deux premières séances d'essais libres MotoGP du Grand Prix de l'Algarve sur le circuit international de l'Algarve (4,592 km):

1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 1:39.390

2. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) à 0.132

3. Jack Miller (AUS/Ducati) 0.221

4. Joan Mir (ESP/Suzuki) 0.290

5. Pol Espargaro (ESP/Honda) 0.402

6. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 0.499

7. Alex Marquez (ESP/Honda-LCR) 0.652

8. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 0.679

9. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) 0.732

10. Alex Rins (ESP/Suzuki) 0.786

...

21. Valentino Rossi (ITA/Yamaha-SRT) 1.784

NDLR: les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps des trois premières séances d'essais libres participent directement à la deuxième séance qualificative (Q2), qui détermine les douze premières places sur la grille de départ. Les autres doivent participer à une séance qualificative préalable (Q1) dont les deux plus rapides sont repêchés pour la Q2.