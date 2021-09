Grand âge: Castex annonce un effort global de plus de 400 millions d'euros en 2022

Le gouvernement va débloquer en 2022 "plus de 400 millions d'euros" de financements nouveaux pour l'aide aux personnes âgées, via notamment des créations de postes en Ehpad et un "tarif plancher" pour mieux rémunérer les interventions à domicile, a annoncé jeudi Jean Castex.

Sur ce total, 240 millions d'euros seront fléchés vers les services d'aide à domicile: alors qu'actuellement la prise en charge diffère d'un département à l'autre, les prestataires percevront désormais au moins 22 euros par heure d'intervention, partout en France, a précisé le Premier ministre lors d'un discours à Autun (Saône-et-Loire).

Ce "financement public minimum", ou "tarif plancher", vise à "sécuriser" les services à domicile et à "réparer une iniquité", a souligné le chef du gouvernement, qui a rendu visite dans la matinée à une dame de 95 ans bénéficiant de ce type d'intervention, dans un petit village bourguignon.

Actuellement, "plus de la moitié des heures effectuées (...) sont rémunérées sous ce niveau" de 22 euros, a pointé M. Castex, accompagné de ses ministres de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, et de l'autonomie, Brigitte Bourguignon.

En plus de ce tarif plancher, les services d'aide à domicile pourront prétendre à un financement complémentaire de trois euros de l'heure, s'ils s'engagent dans une "démarche qualité", par exemple en assurant des prestations le soir et le week-end, ou en proposant des formations à leurs salariés.

Le gouvernement a par ailleurs "santuarisé" dans le budget 2022 de la Sécu des financements pour augmenter les effectifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), a annoncé M. Castex, qui s'exprimait après avoir visité l'une de ces structures à Autun.

L'objectif est d'atteindre 10.000 postes supplémentaires de soignants "d'ici cinq ans".

En comptant les 10.000 emplois supplémentaires déjà financés depuis 2017, la hausse des effectifs soignants atteindra donc 10% entre 2017 et 2025, selon lui.

Le gouvernement va également instaurer un "nouveau système de rémunération pour les soins infirmiers à domicile", afin que les professionnels concernés "puissent passer plus de temps" auprès des plus âgés, généraliser les astreintes d'infirmiers de nuit dans tous les Ehpad, et garantir la présence d'un médecin coordinateur au moins deux jours par semaine dans toutes les structures.

Les services à domicile bénéficieront par ailleurs d'un financement dédié pour mettre en place une "porte d'entrée unique" afin que les familles n'aient plus à gérer la "charge administrative" consistant à coordonner les différentes interventions.