Grand débat: Macron rencontre des enfants jeudi puis les élus des Hauts-de-France vendredi

Emmanuel Macron reprend la route jeudi pour les derniers rendez-vous de son grand débat, en se rendant d'abord dans les Pays de la Loire pour un échange avec des élus et des enfants, avant de recevoir vendredi à l'Elysée les élus des Hauts-de-France.

Après avoir débattu avec des lycéens et des étudiants le 7 février en Saône-et-Loire, le chef de l'Etat rencontrera une cinquantaine d'enfants d'une dizaine d'années dans le centre culturel de Beaupréau-en-Mauges, entre Angers et Nantes, jeudi après-midi.

Ces écoliers et collégiens sont membres des conseils municipaux d'enfants du Maine-et-Loire et de la classe "citoyenneté, prévention et sécurité" de Beaupréau, une commune de 23.000 habitants.

Avant cette réunion, Emmanuel Macron rencontrera à Angers la présidente de la région Christelle Morançais, le maire Christophe Béchu, puis déjeunera avec une cinquantaine d'élus, dont les maires des communes des chefs-lieux de cantons et les représentants des associations de maires de la région.

Il sera accompagné par quatre ministres, dont celui de la Transition écologique François de Rugy, élu de la région, et les deux co-organisateurs du grand débat, Sébastien Lecornu et Emmanuelle Wargon.

Vendredi, plus de 150 élus des Hauts-de-France sont conviés à déjeuner à l'Elysée comme le 26 février ceux du Grand Est, autre région où le chef de l'Etat s'était rendu en novembre dans le cadre du centenaire de la fin de la Première guerre mondiale.

Les trois députés Insoumis des Hauts-de-France, François Ruffin, Adrien Quatennens et Ugo Bernalicis, ont annoncé lundi qu'ils boycotteraient cette invitation. "Je ne souhaite pas donner de crédit à un dispositif qui, de mon point de vue, sert vos intérêts particuliers et non ceux du peuple français", a expliqué M. Quatennens.

Emmanuel Macron devrait se déplacer la semaine prochaine dans les deux dernières régions qu'il lui reste à visiter dans le cadre du grand débat, la Bretagne mercredi et la Corse jeudi.

Depuis le 15 février, il a effectué une douzaine de déplacements ou de débats à l'Elysée, totalisant déjà 75 heures de discussion, au cours desquelles il a pris la parole environ la moitié du temps. Son temps de parole sera décompté de celui dévolu à l'exécutif dans le cadre de la campagne des européennes, a tranché le CSA.

Le début du mois d'avril sera consacré à des débats au Parlement et à une restitution des échanges organisés dans toute la France depuis deux mois. Le chef de l'Etat devrait tirer le bilan de cette initiative inédite à la mi-avril.