Grand Paris: réélection surprise d'Ollier (LR) à la tête de la Métropole

Patrick Ollier (LR), président sortant et candidat déclaré au second tour seulement, a été réélu jeudi à la surprise générale à la tête de la Métropole du Grand Paris, après le désistement de son rival officiellement choisi lors d'une primaire de la droite.

"La Métropole du Grand Paris a gagné. Elle reconduit à la présidence quelqu'un qui, avec son équipe, a tout fait pour que cette métropole soit la plus utile aux communes qui la composent. Je veux être utile aux maires", a déclaré après sa réélection Patrick Ollier, 75 ans.

A l'issue d'un second tour, M. Ollier a obtenu 133 voix sur 137 suffrages exprimés, mais en l'absence de nombreux élus de la droite qui avaient quitté la salle, contestant des tractations entre les proches d'Anne Hidalgo, le président sortant et les centristes de l'UDI.

"Je n'ai pas été candidat au premier tour parce que j'ai respecté les règles de mon parti qui ne m'avait pas retenu", a rappelé M. Ollier, maire de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) depuis 16 ans.

Mardi, lors d'une primaire de la droite, il avait été écarté, battu par le maire de l'Haÿ-les-Roses (Hauts-de-Seine) et proche de la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse (ex-LR, Libres!), farouche opposante à la MGP, Vincent Jeanbrun.

Il y avait "un risque de faire éclater notre travail ensemble" et "je suis républicain, je sais travailler avec les groupes socialistes, écologistes, communistes et avec mes amis de l'UDI", a plaidé Patrick Ollier.

"Depuis des années, Valérie Pécresse essaye de dynamiter de l'intérieur comme de l'extérieur cette métropole", a déclaré devant la presse Anne Hidalgo, qui confortée après la réélection de M. Ollier, a rappelé à sa rivale que "la MGP ne peut pas être l'otage du démarrage d'une campagne régionale".

"Ce n'est pas la démocratie mais le népotisme", a dénoncé le candidat malheureux, Vincent Jeanbrun, après avoir quitté l'assemblée. "On a la grande duchesse de la métropole, qui s'appelle Madame Hidalgo, et qui a donné, comme à la noblesse de la grande époque, les postes, les fauteuils et les délégations", a-t-il taclé.

Le Grand Paris regroupe la capitale et 130 communes d'Ile-de-France, pour plus de sept millions d'habitants, mais son existence même et son périmètre sont contestés.

A son arrivée à l'Elysée, Emmanuel Macron avait annoncé en juillet 2017 son intention de réformer cette métropole peu connue pour la hisser aux standards internationaux. Il entendait en simplifier les structures pour éviter notamment les doublons avec les autres niveaux de collectivité (communes, départements, régions IDF), mais le projet s'est enlisé.