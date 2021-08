Grande-Bretagne: le nageur champion olympique Adam Peaty vedette d'une émission de danse

Adam Peaty, médaillé d'or en natation aux JO de Tokyo, va participer à la fameuse émission de danse de la BBC Strictly Come Dancing, a annoncé vendredi la chaîne.

"Je pense que cela va surprendre beaucoup de gens, mais je suis très heureux d'annoncer que je vais participer à +Strictly+ cette année", déclare le nageur de 26 ans dans un communiqué de la BBC.

"J'ai vraiment hâte de faire quelque chose de complètement différent et de me lancer des défis loin des bassins. J'espère que mon esprit de compétiteur va compenser mes talents de danseur!", poursuit-il.

Peaty, spécialiste de la brasse où il détient le record du monde sur 50 m et 100 m, a conservé son titre de champion olympique en 100 m brasse à Tokyo. En équipe, il a également décroché l'or au relais 4x100 m 4 nages mixte et l'argent au relais 4x100 m 4 nages messieurs.

Dans la foulée des Jeux, il a annoncé prendre une pause dans sa carrière de nageur, pour prendre soin de sa santé mentale.

L'émission Strictly Come Dancing, adaptée en France sous le nom "Danse avec les stars", associe des spécialistes de la danse avec des personnalités totalement étrangères à cette discipline pour les faire progresser et concourir sous les yeux de juges et des téléspectateurs.

D'autres champions olympiques ont déjà participé à l'émission britannique, comme l'heptathlète Denise Lewis ou la boxeuse Nicola Adams.