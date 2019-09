Grèce: des milliers de poissons asphyxiés dans un lac pour cause de sécheresse

Des milliers de poissons ont été retrouvés morts jeudi sur les bords du lac Koronia, dans le nord de la Grèce, en raison des températures élevées et de la diminution du niveau de l'eau, ont annoncé les autorités.

Il s'agit surtout de poissons de grande taille asphyxiés après une importante période "de sécheresse, de températures élevées, qui ont entraîné la diminution du niveau de l'eau", a indiqué à l'AFP Dimitra Bobori, responsable des lacs de la région de Macédoine, dans le nord de la Grèce, à 30km de la métropole de Théssalonique.

En 2014, la profondeur maximale du lac Koronia était de 2,8 mètres, contre une profondeur de 60 à 80 cm aujourd'hui en raison de l'évaporation de l'eau et d'un contrôle insuffisant du maintien des eaux du lac par les autorités, a-t-elle souligné.

Cette diminution importante du niveau du lac réduit l'oxygène dont les poissons ont besoin, a expliqué Dimitra Bobori.

Le lac Koronia a connu au moins quatre fois un tel phénomène depuis 1995, accompagné de l'apparition de milliers de poissons morts à la surface.

Les experts ont prévenu à plusieurs reprises les autorités du risque d'"un désastre naturel".

Connu pour la richesse de son milieu aquatique, voie de passage pour les oiseaux migrateurs, et inscrit au réseau européen des régions protégées Natura, le lac de Koronia est depuis longtemps victime de la sécheresse mais aussi de la pollution.

Après plusieurs mises en garde appelant la Grèce à renforcer la protection du lac, la Commission européenne a saisi en 2011 la Cour de justice européenne sur le sujet.

Les écologistes et l'association grecque des ornithologues estiment que le non-respect des normes environnementales ainsi que la poursuite de la pollution des eaux par les industries et entreprises agricoles des environs et le pompage abusif sont à l'origine du problème.

En 2007, 200 oiseaux avaient été retrouvés morts sur les bords du lac à la suite de l'apparition d'une bactérie.

Mais la plus grande catastrophe avait eu lieu en 2004: 4.500 oiseaux avaient péri en raison de la bacille "clostridium botulinum", une toxine qui se développe notamment dans des eaux stagnantes et/ou polluées et qui est à l'origine du botulisme.