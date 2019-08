Grèce: la mort de la Britannique Natalie Christopher due à une chute (médecin légiste)

La mort de la scientifique britannique Natalie Christopher sur l'île grecque d'Ikaria est due, selon les premières informations, à "une chute de hauteur", a indiqué jeudi après-midi aux médias un médécin légiste chargé de l'enquête.

"Après l'inspection du site et une première autopsie macroscopique de la dépouille, tout semble indiquer qu'il s'agit d'une chute de hauteur", a affirmé Nikos Karakoukis, le médecin légiste présent sur les lieux du drame depuis jeudi matin.

Le corps de Natalie Christopher, 35 ans, doit être transféré à Athènes dans la journée pour une autopsie détaillée, a-t-il ajouté.

Depuis jeudi matin une équipe de la direction de la police criminelle effectuait une autopsie dans le ravin où l'accident avait eu lieu, selon une source policière.

Natalie Christopher, astrophysicienne diplômée d'Oxford et résidant à Nicosie, était portée disparue depuis lundi matin lorsqu'elle était partie faire un jogging, selon les déclarations de son compagnon à la police.

Les autorités locales, des bénévoles et une équipe policière venue d'Athènes l'ont recherchée pendant deux jours avant qu'un pompier ne découvre son corps mercredi après-midi au fond d'un ravin, écrasé par un rocher, à 1,5 km de l'hôtel où le couple séjournait.

Des traces de sang ont été retrouvées dans la chambre d'hôtel du couple, situé près du port d'Aghios Kirykos, toujours selon une source policière.

Arrivé sur l'île samedi pour passer des vacances, le couple devait quitter l'île lundi, ont indiqué des médias.

La mort de la jeune femme a suscité une vive émotion notamment à Chypre, Natalie Christopher étant membre de plusieurs associations sportives et engagée dans de nombreux projets sociaux. Elle était impliquée dans "Cyprus Girls Can", une initiative permettant de rapprocher les jeunes filles chypriotes grecques et chypriotes turques à travers le sport, et "Astronomy for all", visant à initier à l'astronomie les enfants des deux communautés de l'île divisée.

Son décès intervient un mois après le meurtre de Suzanne Eaton, une biologiste américaine de 59 ans qui s'était rendue en Crète pour une conférence et faisait son jogging le matin de sa disparition, le 2 juillet.

Son corps avait été retrouvé six jours plus tard dans une grotte proche de La Canée, où avait lieu la conférence scientifique.

La police grecque estime qu'elle a probablement été asphyxiée et considère que le principal suspect arrêté, un Crétois de 27 ans, aurait voulu abuser sexuellement de la victime.