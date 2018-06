Grèce : "le modèle économique reste problématique"

Après de longues tractations, les ministres des Finances de la zone euro se sont entendus pour mettre fin à huit années de crise en Grèce. Réunis au Luxembourg, ils se sont mis d'accord sur les conditions de sortie d'Athènes de la tutelle de ses créanciers (zone euro et Fonds monétaire international) le 20 août comme prévu, et sur un dernier allègement important de la dette grecque.L'accord prévoit d'allonger de dix ans les échéances de remboursement d'une grande partie de la dette grecque, dont le niveau reste le plus élevée de l'Union européenne (180% de son PIB), et permettre aux Grecs de ne commencer a rembourser une partie des prêts qu'à partir de 2032, contre 2022 jusqu'à présent.Le pays, qui aura reçu quelques 300 milliards d’euros de prêts en échange d’un plan d’austérité, pourra ainsi recommencer à se financer seul sur les marchés.Malgré l'optimisme affiché par le gouvernement grec, l'économiste Rémi Bourgeot pointe un "modèle économique grec (qui) reste problématique" et "une fracture générationnelle".Au plan économique, la situation de la Grèce reste très préoccupante mais il y a effectivement eu un tournant avec un retour à la croissance et à l'équilibre des comptes publics. Sur une base toutefois déprimée puisque la grèce a perdu un quart de son PIB au cours de la crise. Reste que l'amélioration permet de façon très prudente de mettre fin au programme d'assistance de l'Union européenne, avec des précautions, une aide possible et un retour sur les marchés progressif.Le gouvernement allemand a eu des attentes trop optimistes sur la capacité de la Grèce à rembourser la dette tandis que d'autres gouvernements comme la France, mais aussi et surtout le FMI, ont mis la pression pour mettre en oeuvre un allègement de la dette soit en réduisant le montant en tant que tel, soit en changeant les modalités de remboursement. L'idée de réduire les montants étant totalement tabou en Allemagne, les différentes parties se sont mis d'accord sur un rééchelonnement de la dette, c'est à dire qu'ils ont vraiment "lissé" le profil de remboursement grec.Depuis le début de la crise, la dette a été transférée chez les créditeurs. Elle n'est plus sur les marchés, dans les mains d'investisseurs privés. Elle a été assez largement rendue publique. Les créditeurs étant désormais d'autres gouvernements européens, il était plus aisé d'alléger les modalités de remboursement. Les négociations étaient plus apaisées cette fois-ci que les fois présentes, en raison du poids avec lequel a pesé le Fonds monétaire international.C'est une sortie du programme assez relative en fait. La Grèce s'inscrit dans tous les cas dans le cadre des règles européennes. Le gouvernement Tzipras a mis en oeuvre les réformes demandées par la troïka. Ce qui a conduit à un apaisement depuis 2015, quand l'Allemagne était sur le point d'expulser la Grèce de la zone euro. Le rôle du FMI a été déterminant (notamment pour sa technicité) pour démontrer qu'un assouplissement était indispensable.Les points négatifs sont l'affaissement de l'activité économique au cours des années de crise, conjugué à la baisse des coûts dans plusieurs secteurs, notamment dans le tourisme. Mais le point vraiment négatif, c'est le manque de bases industrielles pour profiter de cette baisse des coûts. On ne peut pas comparer la situation grecque avec celle d'un pays plus industrialisé qui pourrait se relancer par les exportations manufacturières comme cela a été le cas en Espagne. En Grèce, ce processus d'abaissement des coûts ne produit pas automatiquement une relance par les exportations. Donc la Grèce n'est pas encore aujourd'hui sur la voie d'un modèle économique qui lui permettrait de retrouver une forme de prospérité et de résorber son chomage. Son marché de l'emploi reste largement destructuré. On a bien une amélioration mais sur une base préoccupante.Ce qui est positif, c'est qu'il y a eu une reprise substantielle ces trois dernières années en Europe, mais le modèle économique grec reste problématique. Et les mesures imposées par la troïka n'ont pas résolu ces problèmes notamment concernant l'industrialisation du pays. Au contraire, il y a eu un effondrement des investissements et une dégradation des infrastructures. L'amélioration est donc plus de nature conjoncturelle mais sur le fond, le modèle économique est aggravé. Et il faudra surveiller dans les prochaines années le poids de cette fracture générationnelle. Malgré l'apaisement économique et politique ressenti en Grèce, plus globalement, j'ai le sentiment d'une décennie perdue pour le pays.Il y a toujours un chômage de masse. On constate une fracture qui s'est agravée en particulier concernant les entrants sur le marché du travail. On a toute une génération qui a vécu une situation très particulière. C'est le cas d'ailleurs aussi en France et dans le Sud de l'Europe. Les jeunes actifs ont payé un lourd tribut avec des gens qui n'ont jamais été employés de façon stable. Et cela va perdurer. Les gouvernements peinent à prendre conscience de ce sujet dans leur politique.