Grèce: stop à l'exploitation des ânes à touristes de Santorin

Horaires et charges encadrés, pas de coups: les ânes de Santorin, parmi les attractions de cette destination touristique phare des Cyclades, vont être protégés de la surexploitation, a annoncé samedi la municipalité, soucieuse d'éviter une contre-publicité à l'île.

Dans un communiqué samedi, la mairie a annoncé avoir réuni âniers et associations de protection des animaux, pour garantir "le respect des droits et du bien-être des ânes" qui assurent le transport des touristes du port au chef lieu de l'île, Thera, perché à quelques centaines de mètres plus haut.

Cette concertation sociale est organisée après que des militants pro-animaux qui manifestaient vendredi sur le port ont été violemment pris à partie par des âniers.

La manifestation avait été organisée par trois associations grecques de défense des équidés et le groupe d'"activistes vegans Dreamdancers" en réaction à la circulation sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un ânier frapper violemment son animal.

La municipalité a indiqué avoir obtenu des parties prenantes un accord sur une série de mesures, pour que les ânes soient "gardés à l'ombre" pendant leurs pauses, et "mieux abreuvés".

Les âniers se sont aussi engagés à "limiter l'horaire de travail et la charge" des animaux et à exclure de leurs rangs les propriétaires maltraitants.

Selon la mairie, les militants pro-animaux "se sont affirmés satisfaits de ces mesures, à la condition qu'elles soient respectées".

Prisée des touristes pour la vue époustouflante sur la mer qu'offrent ses villages blancs accrochés aux falaises volcaniques, Santorin est depuis quelques années menacée d'être débordée par l'afflux des visiteurs, sur fond de boom touristique en Grèce.

La mairie a déjà imposé des mesures pour limiter et réguler l'afflux des bateaux de croisière.