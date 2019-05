Greta Thunberg et Arnold Schwarzenegger s'allient pour le climat

La jeune militante suédoise Greta Thunberg a appelé mardi l'humanité à "tout changer" dans ses modes de vie et de production pour tenter de limiter les effets du changement climatique, lors d'une conférence organisée à Vienne par l'acteur hollywoodien Arnold Schwarzenegger.

"Nous devons tout changer", a déclaré l'adolescente, soulignant que le développement des véhicules électriques et des panneaux solaires ne devait pas "faire croire que l'on peut résoudre la crise sans efforts".

"C'est la crise la plus importante que l'humanité ait jamais affrontée", a poursuivi la jeune Suédoise, qui a dit croire à la capacité de réaction de l'humanité. "Les humains ont une grande capacité d'adaptation", a-t-elle estimé. "Une fois que nous prenons conscience (d'un danger), nous agissons, nous changeons".

Greta Thunberg, qui multiplie les interventions à travers l'Europe, s'exprimait devant un panel de quelque 1.200 décideurs et chercheurs dans le palais viennois de la Hofburg, à l'invitation de l'ancien gouverneur de Californie d'origine autrichienne Arnold Schwarzenegger.

Celui-ci a sommé les dirigeants et les grandes compagnies de "cesser de mentir aux gens concernant la pollution et le changement climatique", et appelé à investir massivement "dans les énergies vertes pour l'avenir".

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a pour sa part déploré que de nombreux pays signataires de l'accord de Paris sur le climat "ne tiennent même pas leurs engagements".

Or les perturbations climatiques "progressent plus vite que nos efforts pour les contrecarrer", a relevé M. Guterres, qui organise un sommet sur le climat en septembre à New York.

L'accord de Paris, conclu entre 195 pays membres de l'ONU en 2015 mais dénoncé depuis par les Etats-Unis, prévoit de contenir le réchauffement de la planète en-dessous de deux degrés Celsius d'ici à 2100, un objectif qui en l'état n'apparaît pas en mesure d'être tenu selon M. Guterres.

Greta Thunberg a servi d'inspiration à des milliers de jeunes en Europe qui ont battu le pavé ces derniers mois pour alerter sur l'urgence de lutter contre les dérèglements climatiques.