Grève en France : jour J pour l'incertaine bataille des retraites

La réforme des retraites



Voulue par Emmanuel Macron, mise au point par l’un de ses proches, Jean-Paul Delevoye, portée par le gouvernement et, avec moins d’enthousiasme, par sa majorité parlementaire, la réforme promise n’est pas encore dévoilée dans le détail.



On sait qu’elle prévoit la suppression de 42 régimes spéciaux pour un régime général unique. Ces régimes spécifiques concernent un peu moins d’un dixième des salariés, des cheminots aux notaires en passant par les gaziers ou les enseignants. Ils sont généralement plus favorables en termes de pension ou d’âge pour en bénéficier, au motif, éventuellement, de la pénibilité.



La retraite restera fondée sur le principe de la répartition (les actifs payant pour les retraités), qui s’oppose à la capitalisation (épargne privée, prévalant dans de nombreux pays). Mais elle sera, dans le système projeté, calculée sur la base de points accumulés tout au long de la carrière. Et non plus, donc, sur le salaire des six derniers mois. Une catastrophe pour certaines professions comme les enseignants. Certains verraient leur retraite amputée d’un tiers.



L’âge légal de la retraite – aujourd’hui 62 ans - pourrait en pratique être remplacé par un « âge pivot » : 64 ans. Cette disposition, qui irrite particulièrement la CFDT ( favorable à d’autres aspects de la réforme) n’est pas encore clairement arrêté.

Une union rare

"Dramatisation du gouvernement"

La bataille de l’opinion

Un gouvernement sur le pied de guerre. Une classe politique inquiète. Une ville en état de siège. Des médias surchauffés. Rarement une échéance sociale aura à ce point fait événement avant d’avoir eu lieu. Ce qui est annoncé n’est pourtant pas, a priori, un grand soir de révolution mais un mouvement de grève interprofessionnelle contre une – nouvelle - réforme des retraites.Cela fait longtemps que tant de corps et de sensibilités variées ne s’étaient pas unies dans une cause. CGT, FO, UNSA, Solidaires, FSU, jusqu’aux syndicats chrétiens (CFTC) ou de cadres (CGC) généralement classés à droite ou autonomes : la plupart des organisations de cheminots, enseignants, étudiants, policiers, éboueurs, avocats appellent à la mobilisation jeudi.Culturellement proche de la majorité et globalement favorable à la réforme gouvernementale, la CFDT – premier syndicat du pays en suffrages - est plus divisée mais sa branche « cheminots » s’est jointe au mouvement, soutenu par de nombreux partis politiques et associations : extrême-gauche, communistes, Insoumis, écologistes mais aussi – plus rare - le Parti Socialiste et même l’encombrant Rassemblement National.La France devrait se trouver largement paralysée, au moins jeudi 5 décembre. Les neuf dixièmes des trains sont déprogrammés. Peu de métros et de bus circuleront. Un quart à un tiers des vols sont d’ores et déjà annulés du fait de l’arrêt de travail affectant le contrôle aérien et diverses compagnies.Également attendus dans la grève : les enseignants, du primaire au supérieur. Une profession qui se dit "sous-payée", et particulièrement touchée par la réforme. Plus de la moitié cesseront le travail. La quasi totalité des écoles parisiennes seront fermées. Les syndicats lycéens (Fidl, UNL, MNL) se sont joints au mouvement, ainsi que des syndicats étudiants comme l'Unef.Dans les hôpitaux déjà en ébullition, CGT, FO, SUD et le collectif Inter-Urgences ont relayé l'appel à la grève. Dans la justice, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France, tous deux classés à gauche, s’y joignent aussi. Le Conseil national des barreaux a voté une journée « justice morte » pour jeudi. Dans la police, les puissants syndicats Alliance et Unsa ont lancé un appel pour des « actions reconductibles » à partir de jeudi dans tous les services de police : fermeture symbolique des commissariats, refus de rédiger des procès verbaux, contrôles renforcés aux aéroports et aux péages...Dans le secteur du gaz et de l’électricité, trois des quatre syndicats représentatifs appellent à la grève. Les foyers n'ont pas à craindre de coupure de courant, mais la CGT appelle à des baisses de production d'électricité, des coupures d'alimentation de bâtiments publics d'État - hors lieux de santé, d'opérateurs privés et "d'entreprises qui licencient".Les ordures ne seront pas ramassées et des arrêts de travail sont également prévus chez les constructeurs automobiles (PSA, Renault), pourtant hors du périmètre public.La liste n’est pas exhaustive et dans de multiples secteurs, la grève est de surcroît déclarée « reconductible ». Elle a donc toutes les chances de se poursuivre au-delà du 5 décembre. Jusqu’à quand et jusqu’où ?Anticipant un mouvement long, l'exécutif a enchaîné les réunions ces derniers jours, dont un séminaire gouvernemental dimanche. Son camp a aussi, de façon inhabituelle, multiplié les propos et signaux alarmants. L’Assemblée Nationale ne siègera pas le 5 décembre, contrairement à son agenda initial. La Préfecture de police de Paris a fait fermer les commerces sur le parcours de la manifestation, déclarant prévoir des violences. « Il y a une sorte de dramatisation du gouvernement qui a tout intérêt à discréditer le mouvement. On l'a vu pour les "gilets jaunes" », estime Jacques Borensztejn, un dirigeant parisien du syndicat Force Ouvrière.Surjouée ou pas, l’inquiétude de l’exécutif et de sa majorité est nourrie par deux spectres. Le premier plonge dans l'histoire : celui de 1995. Un mouvement social de grande ampleur, contre des projets de réforme de la Sécurité sociale et des retraites, avait alors duré trois semaines. Le Premier ministre de droite Alain Juppé avait dû reculer sous la pression de la rue sur sa réforme – déjà - des « régimes spéciaux » de retraite. Son gouvernement n’y avait pas survécu, et des élections anticipées ramenaient la gauche au pouvoir dix-huit mois plus tard.Le second spectre est plus récent : celui des gilets jaunes. Porteurs de revendications multiformes et parfois confuses, refusant les codes de bonne conduite, de représentation ou de négociations policées, et ne dédaignant pas une certaine violence, ils ont - il y a tout juste un an - fait trembler sinon vaciller le pouvoir qui en conserve une marque cuisante. Le cauchemar du gouvernement : une convergence entre un mouvement social puissant et cette force "jaune" incontrôlable. Pour le seul 5 décembre, quelque 250 rassemblements sont prévus en France. Ceux de Paris seront sous très haute surveillance.L’un des premiers actes marquants du gouvernement d’Emmanuel Macron avait été d’imposer en urgence, par ordonnances, aux cheminots – secteur considéré comme l’un des derniers bastions de résistance syndicale – une réforme et une abolition de leur statut qui ne figuraient pas dans son programme électoral, en dépit de leur opposition quasi unanime.Sous le dernier gouvernement socialiste, des syndicalistes de Goodyear ou Air France avaient été poursuivis – et des peines de prison prononcées – dans le cadre d’actions revendicatives.Malgré une certaine nervosité, l’exécutif et le camp majoritaire, à la veille de la grève, s’efforcent d’afficher leur détermination. À l’image du chef de l’État saluant ce mercredi, aux Assises de la mer à Montpellier, le « caractère des marins qui n’ont pas peur du risque ». La réforme n’étant pas encore totalement arrêtée, les ministres alternent selon l’humeur et le public propos de conciliation ou de fermeté.Largement relayé dans les médias, un sondage IFOP annonce que 76 % des Français sont favorables à une refonte du système des retraites (un autre l’avait précédé, plus enthousiaste encore). Revers embarrassant : 64 % disent ne pas faire confiance à Emmanuel Macron pour la mener à bien. Selon une autre enquête (ELABE) pour BFMTV, six Français sur dix soutiennent le mouvement de grève. Proportion en hausse.Ce soutien survivra-t-il aux gènes occasionnées ou aux premiers inévitables incidents ? Les partisans de la réforme veulent croire que non et misent sur l’affaiblissement rapide du mouvement, l’isolement de ses forces syndicales motrices et le maintien d’un socle suffisant autour de l’exécutif.La majorité des médias le considère en premier lieu sous l’angle des perturbations. Dès l’avant-veille de la grève, France Info diffusait des interviews de commerçants du marché de Noël de Strasbourg se disant, selon une formule éprouvée, « pris en otages ».Le combat pour la conquête de l’opinion est engagé. Son issue reste incertaine mais elle sera déterminante.