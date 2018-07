Grève SNCF: la CGT peine à mobiliser mais "maintient la pression"

La CGT Cheminots, seule à avoir lancé un appel national à la grève jeudi, a peu mobilisé, la SNCF ayant comptabilisé environ 3% de grévistes, mais le syndicat veut "maintenir la pression" cet été, a assuré un de ses responsables.

"Le taux de grévistes s'établit à 3,17%", a indiqué à l'AFP la direction. Cette grève n'a quasiment pas affecté le trafic, qui est "normal", a-t-on affirmé, hormis de "très légères adaptations en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie" pour les TER.

La mobilisation de jeudi est dix fois inférieure à celle du 3 avril (33,9% de grévistes), premier jour de la grève à quatre syndicats (CGT, Unsa, SUD et CFDT) menée jusqu'à fin juin pour protester contre la réforme ferroviaire.

Mais "le combat continue", a lancé au micro, devant une centaine de manifestants, Thierry Nier, secrétaire général adjoint de la CGT Cheminots, qui avait appelé à un rassemblement jeudi près du lieu d'une réunion patronat-syndicats sur la convention collective nationale (CCN) de la branche ferroviaire, à La Défense, près de Paris.

"La CGT s'investira dans les négociations pour une convention collective de haut niveau", a promis M. Nier aux manifestants.

Le syndicat, qui "revendique l'abrogation de la loi" de réforme ferroviaire, veut aussi "agir contre l'éclatement" de la SNCF, "pour l'emploi, les salaires et les pensions" des cheminots, et réclame la relance du fret ferroviaire, a-t-il rappelé.

La CGT n'est "pas déçue" par le niveau de mobilisation jeudi, compte tenu du nombre de cheminots "en vacances" ou qui "ont besoin de souffler" après les trois mois de grève deux jours sur cinq, a déclaré M. Nier à l'AFP. C'était la première journée de grève nationale organisée par la seule CGT contre la réforme ferroviaire. Les 6 et 7 juillet, lors des premiers grands départs en vacances d'été, elle avait fait grève avec SUD-Rail.

Concernant la nouvelle action envisagée le 27 juillet par la CGT, "le processus est en cours" vers le dépôt ou non d'un préavis de grève, a ajouté M. Nier. Mais "nous voulons poursuivre la mobilisation pendant l'été pour maintenir un niveau de pression", a-t-il souligné.

Le syndicat prévoit deux manifestations le 27 juillet: l'une devant "le siège de maintenance et travaux" à Paris pour soutenir des cheminots grévistes menacés de sanctions disciplinaires, l'autre devant le siège de la SNCF à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) où se réunira le conseil de surveillance du groupe public ferroviaire.

La rencontre patronat-syndicats sur la CCN a été "une réunion de reprise", alors que "les travaux étaient suspendus depuis le 23 mars du fait des débats" sur la réforme ferroviaire, a dit à l'AFP Roger Dillenseger, secrétaire général de l'Unsa ferroviaire.

Elle a permis notamment "un point assez exhaustif sur la loi" de réforme ferroviaire et sur "les sujets à négocier, la méthode et les modalités de travail", a-t-il précisé. Le calendrier des négociations sera "très chargé jusqu'au 1er janvier 2020" et l'arrêt des embauches au statut de cheminot à la SNCF, a-t-il noté.

Cette CCN sera le socle social de tous les salariés du rail. Elle devra préciser, entre autres points, les conditions de transfert des cheminots s'ils quittent la SNCF pour une entreprise rivale après l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs (à partir de décembre 2019).