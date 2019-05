Grève suivie à France Bleu contre les matinales diffusées sur France 3

Une grande partie des antennes de France Bleu était perturbée mercredi par une grève contre le projet de diffusion simultanée sur France 3 des matinales d'infos des 44 stations locales.

27% des salariés étaient en grève à France Bleu mercredi matin, a indiqué la direction de la radio à l'AFP. Vingt matinales n'ont pu être présentées et de nombreuses autres ont été perturbées.

Le syndicat SNJ a compté de son côté jusqu'à deux tiers de journalistes grévistes (sur les titulaires présents au tableau de service mercredi) et 30 antennes perturbées.

La CFDT, la CGT, Sud et l'UNSA avaient appelé le 23 mai "l'ensemble des salariés de France Bleu à cesser le travail pour une durée de 24 heures".

Les syndicats demandent que la diffusion des matinales des locales de France Bleu sur les différentes antennes régionales de France 3 soit suspendue et non pas généralisée d'ici 2022, comme le prévoit la direction. Le projet a été annoncé début mai par Radio France et France Télévisions, à la suite d'une expérimentation menée depuis le début de l'année dans deux régions (Sud et Occitanie).

Le SNJ avait aussi appelé à la grève, estimant qu'"au-delà de la question des matinales filmées, se joue l'avenir de France Bleu".

"La direction semble continuer sa fuite en avant", a grondé le SNJ mercredi dans un communiqué. "Sans moyen supplémentaire, elle ne propose aucun accompagnement des journalistes dans ces projets qui représentent pourtant un bouleversement profond pour chacun d’entre eux."

La direction "montre" aussi "sa méconnaissance profonde de l’état des collaborateurs du réseau, déjà usés par les plans stratégiques successifs de ces dernières années dus à la valse annuelle des directeurs", poursuit le SNJ, menaçant de se mobiliser "bien plus fort".

A France Bleu Isère, un journaliste gréviste a exprimé son "inquiétude au sujet de l'arrivée à marche forcée des matinales filmées, sans concertation, sans moyens supplémentaires, sans questionnement sur le droit à l'image des journalistes, et avec la crainte de se faire manger par France 3".

Côté France Télévisions, sans critiquer la qualité des émissions de France Bleu au niveau journalistique et radiophonique, certains estiment que l'expérimentation a donné des résultats catastrophiques au niveau télévisuel.

De leur côté, la CFDT, la CGT, Sud et l'UNSA de Radio France critiquent surtout la méthode employée, dénonçant un "passage en force". Ils réclament un "bilan objectif" de l'expérimentation et de "réelles négociations".

La direction de France Bleu a défendu ce projet mercredi.

"C'est une évolution importante pour France Bleu, pour toucher de nouvelles audiences et étendre sa promesse éditoriale à de nouveaux supports", a exposé Jean-Emmanuel Casalta, le directeur de France Bleu, ajoutant que "ce projet souligne des interrogations légitimes de la part des salariés".

La direction a proposé une série de rencontres et discussions aux organisations syndicales, à partir du 7 juin.

"Les expériences de Nice et Toulouse ont été positives et on a trouvé des points à améliorer, comme des choix techniques par exemple", a fait valoir M. Casalta.