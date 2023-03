Grèves: trafic très perturbé à la SNCF et la RATP mardi

La circulation des trains en France sera "très fortement perturbée" mardi, pour les TGV comme pour les TER, et "très perturbée" dans le métro et le RER en Ile-de-France, pour la sixième journée de grève nationale contre le projet de réforme des retraites, ont indiqué dimanche la SNCF et la RATP.

Le trafic sera "fortement perturbé sur l'ensemble des lignes opérées par SNCF Voyageurs", avec un train sur cinq en moyenne pour les TGV Inoui et Ouigo ainsi que pour les TER, selon la SNCF, dont l'ensemble des syndicats a appelé à un mouvement de grève reconductible.

Thalys et Eurostar sont aussi concernés avec deux trains sur trois en moyenne, et les liaisons France-Allemagne et France-Espagne totalement interrompues.

Du côté des Intercités, il n'y aura "pas de circulation", de jour comme de nuit, "à l’exception d'un aller-retour Paris-Brive, de deux allers-retours Paris-Clermont et d'un trafic normal Toulouse-Hendaye par car de substitution", indique la SNCF dans un communiqué.

Enfin concernant le trafic transilien SNCF, un train sur trois circulera sur les RER A et B et sur les lignes ferroviaires H, K, U, un train sur cinq sur les RER C et D ainsi que sur les lignes J, L, N, R, et un sur dix sur le RER E et la ligne P.

La SNCF précise que son préavis commence le lundi 6 à partir de 19h et recommande "aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou reporter leurs déplacements prévus ce jour, et de privilégier le télétravail".

Les voyageurs TGV et Intercités concernés par l'annulation de leur train seront contactés par mail ou SMS afin d'échanger leur billet sans frais pour un autre train autant que possible ou pour annuler leur billet sur les sites et applications SNCF avec remboursement intégral, précise l'opérateur ferroviaire.

La RATP prévoit elle "un trafic très perturbé" sur les réseaux RER et Métro et "perturbé sur les réseaux Bus et Tramway".

Deux trains sur trois en journée circuleront sur la ligne 4 du métro parisien et le trafic sera normal sur les lignes 1 et 14 (automatisées). Pour les autres lignes, la plupart ne fonctionneront qu'aux heures de pointe, à l'exception de la 6 qui comptera un train sur trois aux heures de pointe et un sur quatre aux heures creuses. Certaines stations pourraient être fermées, avertit la RATP.

Concernant les RER du réseau RATP, il faudra compter en moyenne un train sur deux aux heures de pointe et un train sur quatre aux heures creuses sur le RER A et un sur deux aux heures de pointe et un train sur trois aux heures creuses pour le B.

En moyenne 3 bus sur 4 circuleront sur l’ensemble du réseau, même si certaines lignes pourraient être fermées, indique la RATP.

Vendredi, Île-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité chargée d'organiser les transports dans la région francilienne, avait déjà annoncé sans attendre des "perturbations majeures" dans les transports publics.

Le ministre des Transports Clément Beaune avait alors demandé à tous les Français qui le peuvent de télétravailler en prévision des perturbations. Dimanche, il a de nouveau averti sur France 3 que "pour beaucoup (de Français), ce sera une vraie galère".