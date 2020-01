Grèves/Retraites: Le Maire appelle à "passer à autre chose" et à trouver "un compromis"

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a estimé vendredi qu'il fallait "passer à autre chose" en trouvant rapidement "un compromis" sur la réforme des retraites afin de limiter les impacts de la grève, notamment sur les artisans et commerçants en Ile-de-France.

Alors que la grève dure depuis maintenant 30 jours, le ministre a rendu visite vendredi matin à des commerçants de la rue Montorgueil dans le IIe arrondissement parisien, auxquels il a assuré le "soutien" du gouvernement face à la baisse de leur activité depuis le 5 décembre.

Il a défendu la "nécessité de passer prochainement à autre chose": "Le Premier ministre va ouvrir une session de discussion la semaine prochaine avec les représentants syndicaux. J'appelle tous les représentants syndicaux à saisir la main qui a été tendue par le Premier ministre pour que nous trouvions ensemble la voie d'un compromis sur cette réforme des retraites", a-t-il ajouté devant les journalistes.

Mi-décembre, les représentants des commerçants et des hôteliers-restaurateurs avaient fait état auprès de l'AFP de chutes d'activité à Paris allant de 25% à 60%, depuis le début de la grève et la période des fêtes de fin d'année n'a pas été plus rose.

Au total, la baisse de chiffre d'affaires atteint 30 à 40% pour les commerçants et artisans à Paris, a indiqué le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) Bernard Stalter, qui accompagnait vendredi Bruno Le Maire et sa secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher.

"Par rapport au mois de novembre, on a une chute de 35% alors que normalement décembre est meilleur que novembre", a constaté, amer, Laurent Nègre, le propriétaire du bistrot "La grille Montorgueil", lors d'un échange avec le ministre. M. Le Maire a aussi reçu en fin de matinée des organisations professionnelles à Bercy.

Le gouvernement a mis en place des mesures d'étalement de charges et de chômage partiel pour les aider à résister à cette baisse d'activité mais jusqu'ici peu d'entreprises s'en sont saisies.

Mais ce qui a "frappé" le ministre, "au-delà du chiffre d'affaires des commerçants, des hôteliers, des restaurateurs, c'est de mesurer à quel point cette grève pèse sur le moral des Français, sur le moral des salariés, et la fatigue qu'elle représente pour des centaines de milliers de salariés" en Ile-de-France du fait des perturbations dans les transports, a détaillé M. Le Maire.

"La grève perpétuelle n'est pas un avenir souhaitable pour les Français", a-t-il ajouté, défendant la réforme "de justice" proposée par le gouvernement.

"Tout ça doit cesser le plus rapidement possible pour que chacun puisse retrouver une vie normale", a-t-il insisté.