Grogne dans l'éducation au Brésil: paroles de profs et de chercheurs

Ils ont perdu leur bourse, ne savent pas si leur université pourra poursuivre la recherche contre le cancer ou aura même encore de l'électricité après les coupes budgétaires au Brésil: un enseignant, un boursier, un étudiant ont expliqué à l'AFP pourquoi ils manifestaient ce mercredi.

Arthur Caser, professeur dans un collège touché -

Ce professeur d'histoire de Pedro II explique que cette institution réputée de Rio de Janeiro aux 13.000 élèves et étudiants va subir une baisse de 36% de son budget.

"Le fonctionnement même de l'institution est menacé", dit-il. Ce sont des fonds en moins pour "l'éclairage, l'eau, les sous-traitants chargés de l'entretien, de la sécurité, de la conciergerie, ceux qui prennent soin des élèves".

"On ne sait même pas s'il va y avoir des cours jusqu'à la fin de l'année", ajoute l'enseignant de 33 ans.

"Ce gouvernement est dans une logique d'asphyxie et de bâillonnement" de la population, accuse-t-il. Le ministère "promeut la 'dés-éducation' -- comme la dictature autrefois. Il promeut une éducation pour que les citoyens obéissent, ne soient pas critiques et soient passifs".

"Aujourd'hui l'enseignant est vu comme l'ennemi numéro un", dit-il en référence à diverses initiatives du gouvernement Bolsonaro visant à éliminer tout supposé endoctrinement "gauchiste" des salles de classe.

Mais, pour Arthur Caser, "il faut se souvenir que l'éducation n'a jamais été une priorité au Brésil. L'Education a toujours été l'un des premiers budgets touchés quand il s'est agi de faire des coupes".

"Ce mercredi, on espère que les gens vont descendre dans les rues pour défendre un projet plus populaire qui valorise la liberté et l'égalité", conclut l'enseignant.

Adison Filho, boursier sans bourse -

A 25 ans, Adison Filho avait obtenu une bourse de doctorant en géologie à l'Université Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ) pour poursuivre ses recherches sur la "protection du patrimoine géologique" au deuxième semestre, à partir d'août.

Il pensait travailler sur des plages du nord de Rio menacées par un projet de port, où des rochers particulièrement rares sont utilisés pour calculer le niveau de la mer et mesurer l’impact du réchauffement climatique.

Mais il vient d'apprendre la suspension des bourses par le gouvernement.

"La valeur de la bourse est plutôt faible (1.500 reais par mois, soit 330 euros), mais cela m'aurait permis de voyager, d'habiter plus près de l'université (...) ou d'assister à des congrès", déplore-t-il.

"Je suis pénalisé par le gouvernement", dit-il, "je ne vais plus pouvoir rien faire sans bourse".

"Je vais manifester, c'est sûr", dit-il à propos des appels pour ce mercredi. "Nous sommes les guerriers de la recherche" et "nous ne pouvons abandonner notre rêve: pouvoir faire de la recherche au Brésil", même si "beaucoup (de chercheurs) pensent maintenant s'exiler", dit Adison Filho.

Le jeune homme avoue qu'il n'a pas de plan B. Il pourrait devenir guide, pour expliquer aux touristes l'importance de la géologie en les amenant sur le Pain de sucre.

Leandro Téodoro, un chercheur menacé -

Leandro Téodoro Junior, chercheur en biologie de 23 ans à l'Université fédérale ABC de Sao Paulo (sud-est), qui a deux diplômes de Master, a une bourse de moins de 800 réais par mois et voit l'avenir de sa recherche très compromis.

"Parfois les gens voient l'université comme quelque chose qui est en dehors de la société. Mais ce n'est pas du tout le cas", dit le jeune homme qui habite dans une favela.

Il cite en exemple sa recherche sur un traitement contre le cancer du rein basé sur l'immunothérapie.

Avec les coupes claires dans les budgets des universités publiques, "nous allons perdre notre capacité à faire des recherches dans tous les domaines, pas seulement en sciences, mais en santé, en pharmacologie, en sciences humaines", déplore-t-il.

Pour l'instant, sa recherche avance par à-coups, avec des fonds réunis grâce à un organisme régional. Mais il craint que cela ne soit pas suffisant pour la terminer.

"Il faut vraiment qu'on aime beaucoup notre travail pour réussir à garder le cap", dit le jeune homme qui prend part à la mobilisation de mercredi.