Guaido annonce son retour imminent au Venezuela

Le chef de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, reconnu comme président par intérim par près de 60 pays, a annoncé samedi à Miami (Etats-Unis) son retour imminent au Venezuela après une tournée internationale.

Soutenu par les Etats-Unis, M. Guaido a achevé en Floride cette tournée de deux semaines entreprise pour relancer son offensive contre le président socialiste du Venezuela, Nicolas Maduro, qu'il qualifie de "dictateur".

Il a annoncé qu'il allait bientôt rentrer au Venezuela et renforcer ses actions pour chasser M. Maduro du pouvoir, dans un discours public prononcé au centre de conventions de l'aéroport de Miami.

Une grande partie du demi-million de Vénézuéliens qui résident aux Etats-Unis habitent dans cette région.

"Dans les prochains jours, malgré les risques, nous rentrerons au Venezuela", a annoncé M. Guaido sous les applaudissements. "Nous affrontons un conglomérat criminel, dictatorial, qui peut être renversé", et "nous n'allons pas reculer", a-t-il lancé.

"Il y a une seule option, ce sont des élections libres", a-t-il déclaré, annonçant pour son retour "une grande mobilisation à Caracas" contre le pouvoir de Nicolas Maduro.

Réélu le 5 janvier président de l'Assemblée nationale, seule institution vénézuélienne tenue par l'opposition, M. Guaido a ensuite défié l'interdiction de quitter le pays décidée à son encontre par les autorités loyales à M. Maduro et entrepris cette tournée qui l'a mené en Colombie, en Europe, au Canada et en Floride.

Au cours d'une conférence de presse samedi après son discours public, M. Guaido a déclaré qu'il espérait rencontrer le président américain Donald Trump avant de rentrer au Venezuela. "Nous allons faire notre possible pour qu'une réunion ait lieu", a-t-il dit.

Les Etats-Unis ont été le premier pays à reconnaître Juan Guaido lorsqu'il s'est proclamé président par intérim du Venezuela en janvier 2019. L'opposition refusait de reconnaître le résultat de l'élection présidentielle lors de laquelle Nicolas Maduro venait d'obtenir un nouveau mandat.

Après les manifestations massives qu'il est parvenu à rassembler début 2019, M. Guaido a vu sa popularité auprès des Vénézuéliens chuter, de 63% en janvier 2019 à 38,9% en décembre, selon l'institut vénézuélien Datanalisis.

Des parlementaires américains ont assisté au discours de M. Guaido à Miami, notamment le sénateur et ancien gouverneur de Floride Rick Scott et le représentant d'origine cubaine Mario Diaz-Balart, tous deux républicains, ainsi que les démocrates Donna Shalala, Debbie Wasserman Schultz et Debbie Mucarsel-Powell.

"Vive le Venezuela libre!", ont lancé plusieurs d'entre eux en espagnol durant leurs discours. Et ils ont dit "bravo" quand M. Scott a dit avoir demandé à M. Trump "de prendre les moyens de s'assurer que Maduro quitte le pouvoir".

La Floride et ses 21 millions d'habitants est l'un des Etats-clefs pour l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis.