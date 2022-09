Guatemala: 9 morts et 20 blessés dans une bousculade après un concert

Au moins neuf personnes sont mortes, dont deux adolescents, et vingt autres ont été blessées tôt jeudi matin au Guatemala lors d'une bousculade à la fin d'un concert pour les fêtes commémorant l'indépendance du pays, ont annoncé les services de secours.

"La Croix-Rouge guatémaltèque et les pompiers volontaires ont secouru plus de 20 blessés et neuf sont morts sur place", dans une "bousculade" lors d'un "événement massif" dans la ville de Quetzaltenango, à environ 200 km à l'ouest de Guatemala City, a indiqué l'organisme sur Twitter.

Selon la presse locale et les services de secours, les victimes ont été écrasées alors que des milliers de personnes tentaient de quitter la zone à la fin du concert.

L'accident s'est produit sur une esplanade en plein air pendant le "Xelafer", un événement traditionnel à Quetzaltenango pour les festivités patriotiques.

"Selon les premiers éléments (de l'enquête), alors que le concert se terminait, des personnes en état d'ébriété ont trébuché provoquant la chute d'autres personnes, qui malheureusement ont été écrasées par la foule", a indiqué à l'AFP Moises Ortiz, porte-parole du parquet guatémaltèque.

La majorité des victimes sont originaires de Malacatan (sud-ouest), une localité proche de la frontière mexicaine, à une centaine de kilomètres de là, a-t-il précisé.

Le président guatémaltèque Alejandro Giammattei, qui assiste jeudi au défilé dans la capitale pour la fête de l'indépendance, n'avait pas réagi au drame en fin de matinée.

Après deux ans de suspension en raison de la pandémie de Covid-19, le Guatemala a repris cette année les festivités publiques pour célébrer l'indépendance du pays et du reste de l'Amérique centrale vis-à-vis de l'Espagne.