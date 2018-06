Guatemala : près de 200 disparus après l'éruption du Volcan de Feu

Le décompte macabre pourrait encore s'alourdir au Guatemala avec la poursuite des recherches des nombreux disparus après l'éruption du Volcan de feu.



L'éruption dimanche de ce volcan culminant à 3 763 mètres et situé à 35 kilomètres au sud-ouest de la capitale Guatemala, a également entraîné l'évacuation d'urgence de plusieurs centaines de personnes des villages situés sur le flanc du volcan, qui a projeté de la lave et des cendres sur une vaste zone, semant la panique parmi les habitants.



Depuis son éruption, les secours sont à pied d'oeuvre. La catastrophe a affecté, à divers degrés, un total de 1,7 million de Guatémaltèques. Explosion Une forte explosion a obligé mardi les secouristes à interrompre leurs recherches autour du Volcan de Feu au Guatemala et à évacuer sept villages situés sur le flanc du volcan en raison des risques d'augmentation de l'activité volcanique.



Selon l'Institut national médico-légal (Inacif), 75 personnes sont mortes dans la catastrophe, après la découverte de deux nouveaux cadavres mardi. Seuls 23 corps ont été identifiés jusqu'à présent.



De son côté Sergio Cabañas, directeur des opérations de secours de la Coordination nationale de lutte contre les catastrophes naturelles (Conred) a affirmé mardi, lors d'un point presse, que "192 personnes" dont il possède les noms et le lieu de résidence, "sont portées disparues" depuis dimanche.



Le porte-parole de la Conred, David de Leon, expliqué que, selon des experts, de nouvelles coulées pyroclastiques - composées de cendres, de boue, d'eau, et de roches à haute températures - pourraient à nouveau se produire.



Etat de catastrophe naturelle

Dimanche, des images diffusées à la télévision et sur les réseaux sociaux avaient montré une immense nuée de cendres descendant du volcan avant d'engloutir une route tandis que des habitants et des membres des équipes de secours fuyaient en courant.



D'autres montraient des personnes couvertes de cendres que des secouristes essayaient de mettre à l'abri. Au total l'éruption a duré plus de 16 heures.

Lundi soir, le président Jimmy Morales a qualifié l'évènement de "tragédie" et annoncé que les recherches et l'assistance aux sinistrés dureraient le temps nécessaire dans la zone.



La présidence a déjà précisé qu'un plan de reconstruction commencerait à être élaboré mardi, alors que les familles des victimes commençaient à enterrer leurs morts dans de longues processions.



L'état de catastrophe naturelle a été décrété dans les départements d'Escuintla (sud), Chimaltenango (ouest) et Sacatepequez (sud-ouest), les plus affectés par l'éruption. Les députés ont également commandé un rapport sur les dégâts dans les nombreuses exploitations de café et maïs affectées.



L'éruption a touché notamment des communes rurales proches du volcan et la ville coloniale d'Antigua, le plus important site touristique du Guatemala.



Le Volcan "de Fuego" était déjà entré en éruption en janvier 2018. En septembre 2012, son précédent réveil avait entraîné l'évacuation de quelque 10.000 personnes résidant dans des villages situés sur le flanc sud.



Deux autres volcans sont également actifs au Guatemala: le Santiaguito (ouest) et le Pacaya (20 km au sud de la capitale). Ce petit pays d'Amérique centrale est situé sur la "Ceinture de feu du Pacifique", une zone qui concentre environ 85% de l'activité sismique terrestre.