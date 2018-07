Guerre commerciale Etats-Unis-Chine : embouteillage dans le port de Los Angeles

Dans le port de Los Angeles, des cargos à perte de vue. Ici, en ce mois de juin 2018, il y a eu une augmentation inattendue des importations chinoises vers les Etats-Unis.



Il y a eu un rebond en juin et nous voyons cela comme un moyen de devancer tout changement tarifaire et c'est de cela dont nous devons être conscients. Nous surveillons de près la situation et nous voulons être prêts pour tous les potentiels changements commerciaux. Gene Seroka, directeur du port de Los Angeles