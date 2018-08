Guerre en Syrie: près de 400 milliards de dollars de destructions selon l'ONU

La guerre qui ravage la Syrie depuis plus de sept ans a entraîné des destructions estimées mercredi par l’ONU à près de 400 milliards de dollars (345 milliards d'euros).

Cette estimation a été publiée à l'issue d'une réunion à Beyrouth de plus de 50 experts syriens et internationaux accueillis par la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (CESAO).

La CESAO a estimé le "volume de destructions" à plus de 388 milliards de dollars (334 milliards d'euros).

Ce chiffre n'inclut pas "les pertes humaines" --personnes tuées dans les combats ou perte de gens qualifiés en raison des déplacements de population--, a ajouté l'ONU.

Plus de la moitié de la population syrienne d'avant-guerre a fui le pays ou a été déplacée au cours des sept dernières années tandis que le conflit a fait plus de 350.000 morts.

La guerre a débuté en mars 2011 après la répression sanglante par le régime de Bachar al-Assad de manifestations réclamant des réformes démocratiques. Elle s'est complexifiée au fil des ans avec l'implication de puissances et mouvements étrangers ainsi que de groupes jihadistes.

L'intervention militaire de la Russie en 2015 a permis au régime syrien d'enchainer les victoires face aux rebelles et aux jihadistes.

Un rapport complet sur l'impact des sept années de guerre devrait paraître en septembre, selon la CESAO.