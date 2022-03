Guerre en Ukraine : cessez-le-feu à Marioupol pour permettre l'évacuation des civils

Chargement du lecteur...

Marioupol sous blocus russe

La Russie a annoncé un cessez-le-feu samedi 5 mars, pour permettre l'évacuation des civils de deux villes de l'est de l'Ukraine, dont le port stratégique de Marioupol.A partir de 07H00 GMT, "la partie russe déclare un régime de silence (des armes) et l'ouverture de couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils de Marioupol et Volnovakha", a déclaré le ministère russe de la Défense.L'évacuation de Marioupol doit commencer à 09h00 TU.Le ministère a précisé que l'emplacement des couloirs humanitaires et des points de sortie avaient été déterminés en accord avec les autorités ukrainiennes, selon les agences.La ville de Volnovakha, située à une soixantaine de kilomètres nord de Marioupol, est également concernée par ce cessez-le-feu.Dans la nuit de vendredi à samedi, le maire de Marioupol, Vadim Boïtchenko, avait annoncé que ce port stratégique, situé sur la mer d'Azov était soumis à un "blocus" et subissait des attaques "impitoyables" de l'armée russe. Les forces séparatistes pro-russes et l'armée ont pour leur part indiqué que la ville était encerclée.Avant l'annonce du ministère russe samedi, M. Boïtchenko avait appelé à un cessez-le-feu "pour que nous puissions rétablir les infrastructures vitales et mettre en place un couloir humanitaire pour faire venir des aliments et des médicaments dans la ville".