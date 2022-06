Guerre en Ukraine et crise des céréales : quel est le risque d'une famine à l'échelle mondiale ?

En Afrique subsaharienne le blé n’est pas du tout un aliment de base comme il peut l’être en Afrique du Nord. Nicolas Bricas, chercheur, socio-économiste de l'alimentation.





Mais dans cette partie du continent le blé ne constitue pas un aliment de base comme il peut l’être en Afrique du Nord. C’est un aliment de complément par rapport à d’autres produits qui sont largement consommés comme le manioc, le maïs ou la banane plantain.

En Afrique du Nord et également au Moyen-Orient, le blé constitue une base alimentaire. Les pays de ces régions (en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient) n’ont pas l’habitude de consommer d’autres produits. Cela représente beaucoup dans l’apport calorique quotidien. C’est le cas de l’Égypte, de la Tunisie, du Liban, du Yémen. Et ces pays doivent importer leur consommation de blé. Si les prix du blé flambent ces pays connaissent de réelles difficultés.



D’autres pays ont cependant vu leurs revenus augmentés grâce à la montée des prix des hydrocarbures. L’Algérie importe du blé mais le pays exporte du gaz. Ces pays qui exportent des produits pétroliers ont pu faire face au surcoût du prix du blé.



Et au sein des pays d'Afrique subsaharienne, il faut distinguer les milieux ruraux et les milieux urbains. Le blé est davantage consommé en milieu urbain. Il est vrai qu' en milieu urbain, les problématiques de vie chère et de montée des prix restent très sensibles politiquement.



Certains acteurs de l'agro-industrie ont tendance à crier à la famine pour relancer la production alimentaire et cesser de se préoccuper de la question environnementale.Nicolas Bricas, chercheur, socio-économiste de l'alimentation.

En Afrique subsaharienne, le blé est consommé au petit déjeuner ou en accompagnement de plat. Il y a là l’héritage de la colonisation. Le pain y est consommé sous forme de baguette dans les anciennes colonies françaises ou sous forme de pain de mie dans les pays anglophones. C’est effectivement une consommation que l’on retrouve essentiellement en milieu urbain.

Le prix du blé flambe sur les marchés internationaux du fait de la rétention des stocks bloqués dans les ports ukrainiens et de la limitation des exportations russes. Mais est-ce que cela va créer pour autant une famine mondiale ? Je ne le crois pas.



TV5MONDE : En quoi l'évocation de ce risque d'une famine mondiale vous paraît exagérée ?

Nicolas Bricas : D’autre pays sont des exportateurs de blé, en dehors de l'Ukraine ou de la Russie. C’est le cas des États-Unis ou l’Argentine. Il y a une tension internationale sur le marché du blé c’est vrai. Mais l’Asie consomme du riz. L’Afrique subsaharienne consomme du riz bien plus que du blé également. Il y a un risque celui de voir la montée des prix du blé contaminer le prix du riz. Le prix du riz monte depuis un an mais dans les même proportions que celui du blé.



Une montée des prix du riz provoquerait de réelles difficultés pour des populations déja appauvries par les augmentation des prix du pétrole, de l'énegie et des transports. Cette tension sur les prix, la vie chère, est vive en milieu urbain. Halimo Hersi achète de la farine de blé dans un marché de la capitale somalienne. Le pays importe plus de 90% de son blé en provenance de Russie et d'Ukraine.

TV5MONDE : Lorsque Macky Sall, président sénégalais et président en exercice de l’Union africaine, se rend pour voir Poutine … il évoque toutefois la question des céréales russes et du blé.

Mais attention certains acteurs de l'agro-industrie ont tendance à crier à la famine pour relancer la production alimentaire et cesser de se préoccuper de la question environnementale. Cela permet d'éviter de se poser des questions sur la nature des moyens de production très intensifs mis en œuvre. Les premiers qui crient famine sont les premiers à défendre un modèle de production intensif et industriel à base d'engrais et de pesticides et de tout l'appareillage industriel. Il faut relativiser ces cris d'alarme.

Nicolas Bricas : Le Sénégal est l’un des pays en Afrique où la population consomme du blé en milieu urbain et un peu en milieu rural. Effectivement à Dakar, la situation s’est tendu politiquement. On a une jeunesse qui est de plus en plus contestataire ces derniers mois. Macky Sall a peur que la conjonction de la montée des prix du pétrole et du blé provoque des émeutes urbaines. C’est un cas particulier en Afrique subsaharienne. Existe-il un risque de famine au Sénégal ? Non. Le blé représente au Sénégal 10 % des apports caloriques totaux. C’est vrai qu’en milieu urbain ce taux est plus important.



Et les milieux urbains sont plus sensibles politiquement. Maintenant le Sénégal est également connu pour ses plats à base de poisson, de légumes et de riz comme le thiéboudienne. On a des légumes cultivés localement, du poisson péché également localement et du riz importé d’Asie. Le Sénégal est l’un des pays en Afrique où la population consomme du blé en milieu urbain et un peu en milieu rural. Effectivement à Dakar, la situation s’est tendu politiquement. On a une jeunesse qui est de plus en plus contestataire ces derniers mois. Macky Sall a peur que la conjonction de la montée des prix du pétrole et du blé provoque des émeutes urbaines. C’est un cas particulier en Afrique subsaharienne. Existe-il un risque de famine au Sénégal ? Non. Le blé représente au Sénégal 10 % des apports caloriques totaux. C’est vrai qu’en milieu urbain ce taux est plus important.Et les milieux urbains sont plus sensibles politiquement. Maintenant le Sénégal est également connu pour ses plats à base de poisson, de légumes et de riz comme le thiéboudienne. On a des légumes cultivés localement, du poisson péché également localement et du riz importé d’Asie.

TV5MONDE : Est-ce qu’il y a un lien possible entre la montée des prix du blé et le prix du riz ?

Nicolas Bricas : Il y a un lien possible mais il n’est pas automatique. Le prix du riz tend à monter depuis un an mais c’est vrai que depuis que le prix du blé augmente fortement avec la guerre en Ukraine le prix du riz n’a pas suivi cette accélération. Les prix du riz peuvent encore monter si on assiste à une forme de substitution de consommation. Le riz remplaçerait le blé devenu trop cher.



À l’échelle planétaire nous produisons 30% de plus que nos besoins nutritionnels.Nicolas Bricas, chercheur, socio-économiste de l'alimentation

Maintenant il faut rappeler que 50% du blé, de l’orge, de l’avoine ou du maïs sert à l’alimentation animale. Donc on sait qu'on a des marges de manœuvre. On peut réduire la part destinée à l’alimentation animale. On peut avoir moins d‘animaux. On pourrait faire manger de l’herbe aux animaux et non des céréales. Les Pays Bas ont décidé par exemple de réduire très fortement leur élevage, de réduire le nombre d’animaux sur leur territoire pour des raisons environnementales. On peut jouer sur le nombre d’animaux si on a une trop grande tension sur les céréales.



Ce discours ne fait pas plaisir aux éleveurs. Au sein du monde agricole, les céréaliers gagnent en ce moment beaucoup d'argent et les éleveurs beaucoup moins. Des mécanismes de solidarité pourraient être mis en place entre céréaliers et éleveurs.



TV5MONDE : Comment alors expliquer ce narratif sur une future pénurie alimentaire mondiale ?

Nicolas Bricas : Les Russes développent un narratif où ils veulent montrer qu’ils sont indispensables à de nombreux pays dans l’exportation de blé mais aussi d’engrais fabriqué à partir de gaz. Ils veulent démontrer que le monde a besoin d’eux. Le deuxième groupe vient d’acteurs qui comme en 2008 et en 2011 estiment qu’il faut oublier les préoccupations environnementales parce que la nouvelle priorité c’est de nourrir la planète.



Il faut rappeler qu'à l’échelle planétaire nous produisons 30% de plus que nos besoins nutritionnels. Le troisième phénomène c’est les médias. On joue sur le registre de la peur. On évoque le risque de famine mondiale pour impressionner. Il y a une compétition entre les médias pour capter l’attention du public.

TV5MONDE : La FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) et le PAM, deux agences onusiennes, se montrent pourtant très inquiets.

Nicolas Bricas : Le métier du Programme alimentaire mondial c’est l’aide alimentaire. Cela consiste à secourir les populations en difficulté. Il a besoin de soutien, d’attention. Le PAM a toujours du mal à trouver du soutien et de l’argent en cas de crise et de guerre. Le PAM a besoin de mettre en avant les crises pour légitimer son existence.



La mission de la FAO consiste à aider les pays à augmenter leur production agricole.

Cette institution a besoin de jouer sur les crises alimentaires pour rappeler le rôle qu’elle peut avoir dans une époque où le développement économique s’occupe moins d’agriculture qu’autrefois. La FAO et le PAM sont des institutions aujourd’hui un peu en danger, en difficulté face à d’autres enjeux que sont les questions de santé, de pandémie, d’éducation ou d’environnement.