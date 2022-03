Guerre en Ukraine: Hermès et Chanel suspendent leurs activités en Russie

Les groupes français de luxe Hermès et Chanel ont annoncé vendredi la fermeture "temporaire" de leurs magasins en Russie, qui a envahi l'Ukraine le 24 février.

"Compte tenu de nos préoccupations croissantes concernant la situation actuelle, de l'incertitude grandissante et de la complexité à opérer", Chanel indique avoir "décidé de suspendre temporairement ses activités en Russie", dans une déclaration transmise à l'AFP.

Le groupe compte 17 boutiques en propre en Russie, ainsi que des "corners" (points de vente) dans des grands magasins, et fait état de 371 salariés.

"Nous ne livrerons plus en Russie, nous fermerons nos boutiques et nous avons déjà suspendu notre e-commerce. La sécurité de nos employés est notre priorité et nous restons étroitement liés à nos équipes locales que nous continuerons à soutenir", indique Chanel.

Plus tôt dans la journée, Hermès, "très préoccupé par la situation actuelle en Europe", avait annoncé sur sa page LinkedIn sa décision de "fermer temporairement" ses trois magasins en Russie - dont l'un au sein de la célèbre galerie marchande Goum - et de "mettre en pause" toutes ses activités commerciales à partir de vendredi soir.

"Nous allons continuer à soutenir nos équipes sur place", avait précisé le groupe qui emploie dans le pays une soixantaine de personnes.

Lors de la publication de ses résultats le 18 février, Hermès indiquait par ailleurs prévoir l'ouverture d'un magasin à Saint-Pétersbourg en 2022. Elle est désormais "reportée sine die", a-t-il précisé à l'AFP.

Sollicités par l'AFP, les autres géants du luxe et de la cosmétique français LVMH, L'Oréal et Kering, n'ont pas souhaité faire de commentaires.

Plusieurs entreprises internationales ont déjà annoncé la suspension de leur activité dans le pays, notamment le géant suédois de l'ameublement Ikea qui expliquait jeudi à l'AFP que "la guerre avait un énorme impact humain et se traduisait aussi par des perturbations graves de la chaîne de production et de commerce".