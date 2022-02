Guerre en Ukraine : où en est l'invasion russe ?

Explosions

En Ukraine, des explosions ont été entendues jeudi matin dans les principales villes du pays. Au moins 40 soldats et une dizaine de civils ont été tués jeudi aux premières heures de l'invasion russe de l'Ukraine, a annoncé un conseiller de la présidence ukrainienne. Des pertes causées par des frappes aériennes et de missiles, a-t-il précisé.

L'armée russe, qui dit viser les sites militaires ukrainiens avec des "armes de haute précision", a affirmé avoir détruit les systèmes de défense anti-aérienne et mis "hors service" les bases aériennes de l'Ukraine.



Loin du front actuel, des explosions ont retenti dans de très nombreuses villes d’Ukraine, dont la capitale Kiev, Kharkiv, deuxième ville du pays, Kramatorsk, Dniepr, Lviv situé tout à l’Ouest près de la frontière polonaise et dans les cités portuaires de Marioupol et d'Odessa.



À Marioupol, principal port de l'est du pays, de puissantes explosions ont secoué la ville, pourtant relativement épargnée ces dernières semaines.

Plus loin, dans la ville de Novotochkovka, les évacuations sont désormais impossibles. Quelques heures après le début de l'offensive, les tirs d'artillerie russes sont déjà trop nourris et les communications compliquées.



Frappes et opérations terrestres russes en territoire ukrainien jeudi matin :

Invasion terrestre



Des forces terrestres russes ont pénétré sur le territoire ukrainien depuis la Russie et le Bélarus, selon Kiev, jeudi matin. Parmi les principaux points d'entrée figurent les villes de Kherson, Marioupol, Kharkiv, Soumy et Tcherniguiv.



Des unités militaires russes ont pénétré dans la région de Kiev à partir du Bélarus pour mener une attaque avec des missiles Grad sur des cibles militaires, ont annoncé jeudi les gardes-frontières ukrainiens dans un communiqué.

Les gardes-frontières ont ajouté qu'elle avait eu lieu par le poste de contrôle Vilcha, à 150 km environ au nord de la capitale.

Une journaliste de l'AFP a constaté la présence de plusieurs hélicoptères non identifiés volant en groupe à basse altitude dans la banlieue de Kiev.

Des informations non confirmées ont fait état de ce vol groupé en provenance du Bélarus voisin.

Le ministère de la Défense du Bélarus, allié de la Russie, avait annoncé la fermeture à partir de 09H00 GMT de l'espace aérien bélarusse au-dessus de la frontière ukrainienne, dans le sud. Et ce afin de "garantir la sécurité de l'utilisation de l'espace aérien" du pays.



Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a par ailleur affirmé que les troupes de son pays "ne prennent aucune part" à l'opération russe.



L'armée russe a de son côté annoncé que les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine qu'elle assiste ont réalisé des gains territoriaux face à l'armée ukrainienne. Selon le général Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, qui s'exprimait à la télévision, les rebelles ont avancé de trois kilomètres dans la région de Donetsk et d'un kilomètre et demi dans celle de Lougansk. Aucune source ne confirme cette information. Il a aussi assuré que la Russie visait des cibles militaires et que les civils n'avaient «rien à craindre».



