Guerre en Ukraine : pourquoi TV5MONDE n'est plus disponible en Russie

TV5MONDE, via sa chaîne TV5MONDE Europe, n'est plus disponible en Russie. Comme de nombreux médias internationaux publics, nous sommes contraints de renoncer temporairement à notre diffusion sur le territoire de la Fédération de Russie.



La raison de cet arrêt est l'adoption par les parlementaires russes, vendredi 4 mars 2022, de nouveaux articles du Code Pénal liés au contexte de la guerre en Ukraine, notamment l'article 207.3 sur la « diffusion délibérée de fausses informations sur l'usage des forces armées de la Fédération de Russie » et l'article 280.3 sur les « actes publics visant à discréditer l’armée ». Ces textes prévoient des peines d'emprisonnement allant respectivement de 10 à 15 ans de détention (207.3) et jusqu'à 5 ans de détention (280.3).



En conséquence, notre diffuseur auprès de nos deux opérateurs russes nous a signifié que, sauf à ce que nous occultions tout programme d'information, il ne pourrait continuer à distribuer notre chaîne. Nous avons refusé de nous plier à ces conditions et avons donc été conduits à suspendre notre diffusion. C’est une décision difficile, qui prive quelque 15 millions de foyers de nos programmes.



Dans ces conditions, la direction de l'information de TV5MONDE a décidé, à regret, de cesser de produire des informations depuis le territoire de la Fédération de Russie. Notre correspondant dans le pays ne peut plus exercer son métier en toute indépendance comme il l'a fait jusqu'au dernier moment, notamment à travers la couverture des manifestations contre la guerre, organisées en Russie, samedi 5 mars. Poursuivre son travail d'information, sur place, sur la guerre en Ukraine risque de le mettre en danger. Nous ne pouvons l’accepter.



Un grand nombre de médias internationaux ont également pris une telle décision.



Cela dit, TV5MONDE continue de couvrir la guerre en Ukraine avec la plus grande exigence de vérité avec ses journalistes présents dans le pays, avec toutes ses équipes à Paris, avec son réseau de correspondants à travers le monde et avec ses partenaires, sur toutes ses chaînes et son site d'information.