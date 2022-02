Guerre en Ukraine : qui sont les proches de Poutine ?

Images du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov rencontrant son homologue syrien à Moscou ce 23 février 2022. Ministère des Affaires étrangères russe/ AP

Sergueï Choïgou, lors d'une réunion gouvernemental le 14 février au Kremlin. Alexei Nikolsky/ AP

Il est peut-être la figure la plus connue du pouvoir russe après Poutine. Washington en a fait également un symbole. Au même titre que Vladimir Poutine Sergueï Lavrov est interdit d'entrer ou de séjourner sur le territoire américain. Né en 1950 à Moscou, fils d'un père arménien et d'une mère russe, il a grandi et étudié dans la capitale de l'empire soviétique. Doué pour les langues étrangères, il étudié à l' Institut des relations internationales de Moscou d’où sortiront tant de diplomates et d'officiers du KGB. Il entre en 1972 au ministère des Affaires étrangères.L'URSS est alors dirigé par Léonid Brejnev. Il devient un jeune diplomate soviétique. Il sera accusé d'être un ancien du KGB, le rensignement extérieur soviétique sans que cela ne soit confirmé. Sa première affectation est au Sri Lanka. Il rejoint rapidement la diplomatie soviétique présente à l'ONU et gravit les échelons. Sergueï Lavrov est témoin de l'éffondrement de la puissance soviétique et la perte d'influence de la jeune Russie. Il en gardera une forme d'amertume tout comme Vladimir Poutine. Il devient ambassadeur de la Russie à l'ONU. Et en 2004 Poutine le nomme ministre des Affaires étrangères. L'homme est sur la même ligne politique que Vladimir Poutine. Il assume et vante l'héritage de l'URSSSergueï Choïgou, ministre de la Défense est présenté comme un ami intime de Poutine. Né en 1955 à Tchadan en Sibérie, il est diplômé en 1977 de l'Institut polytechnique de Krasnoiarsk. Il travaille dans la construction dans les années 1980. il quitte la Sibérie en 1990 pour Moscou. Il s'engage en politique et devient l'un des dirigeants de Russie unie, le parti de Vladimir Poutine. Ce fidèle et ami du président russe est nommé général d'Armée en 2003. Il devient le ministre de la défense du pays en 2012. Il est également depuis 2012, le gouverneur de l'oblast (région) de Moscou. Il est l'homme clé de l'intervention russe en Syrie et en Urkaine. L'homme depuis son arrivée au poste de ministe de la défense a réussi a faire augmenter le budget des armées de plus de 30%.



Né en 1951 à Molotov (aujorud'hui Perm) est un général d'armée. Il est le directeur du FSB depuis 2008. Il est le vrai patron des services secrets russes. Depuis le 26 juillet 2014, l'Union européenne l'a interdit de visa dans le cadre des sanctions occidentales à l'encontre de la fédération de Russie concernant la crise ukrainienne de 2013-2014.



En mars 2021, le département d'Etat des Etats-Unis et le Trésor américain sanctionnent Bortnikov pour son implication présumé dans l'empoisonnement d'Alexei Navalny.



Le président Poutine avec le patron du FSB le 20 février 2020. Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool



Alexander Loukashenko, le premier allié de Poutine

Le président biélorusse avec le président Poutine, le 18 février 2022 à Moscou. Sergei Guneyev,/ Sputnik/ AP

L'ascension de ce fils de paysanne et de père inconnu, né en 1954 à Kopys (est), commence en 1990 lorsqu'il est élu au Soviet suprême de Biélorussie. Un an plus tard, le Bélarus devient indépendant. Trois ans plus tard, il dirige une commission parlementaire dénonçant la corruption du pouvoir, thème phare de sa campagne électorale triomphale en 1994, lorsqu'il remporte la première présidentielle du Bélarus indépendant. Très vite, il prend des mesures pour stabiliser l'économie et monopolise peu à peu tous les pouvoirs.Le président biélorusse, nostalgique de l'URSS, veut alors dans un premier temps faire de la Biélorussie un pays affranchie de l'influence russe. Son pouvoir est cependant tres contestée lors d'une série de manifestations en août 2020. Mis au ban de la communauté international un pays le soutient, la Russie de Vladimir Poutine. Le pays devient le premier pays allié de Moscou. L'Union européenne parle de pays "vassal". Les moteurs des tanks russes lancés contre Kiev ont démarré sur le sol biélorusse.